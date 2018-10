Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c93f0ed3-d39b-4c11-97bc-d715e1f648e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérgében rángatta ki a táblát, gyorsan a nyomára bukkantak.","shortLead":"Mérgében rángatta ki a táblát, gyorsan a nyomára bukkantak.","id":"20181028_Gyorsan_elfogtak_a_tablakitepo_fantomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c93f0ed3-d39b-4c11-97bc-d715e1f648e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bb3afd-3bf5-49cd-bdd2-3a542810068f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Gyorsan_elfogtak_a_tablakitepo_fantomot","timestamp":"2018. október. 28. 09:57","title":"Gyorsan elfogták a táblakitépő fantomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra. Katonai és nemzetbiztonsági kockázatot rejt magában, amiért felelnie kell az LMP-s politikusnak.","shortLead":"Még mindig Orbán Flóra repülése a téma a parlamentben. Németh Szilárd szerint Demeter Mártára rájött a bolondóra...","id":"20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3dc1ae-4fa3-46d0-b92f-8165cd6a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5721989-1b2a-4eb5-815d-b23b2e373f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Demeter_Martat_lehulyeztek_a_parlamentben_majd_elvettek_tole_a_szot","timestamp":"2018. október. 29. 14:25","title":"Demeter Mártát lehülyézték a parlamentben, majd elvették tőle a szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament hétfői plenáris ülésén felszólalt a DK-s Gréczy Zsolt. A téma a kulturális élet támogatása volt, aminek a végén a politikus eljutott oda, hogy a Fidesz-kormány bolsevik.","shortLead":"A parlament hétfői plenáris ülésén felszólalt a DK-s Gréczy Zsolt. A téma a kulturális élet támogatása volt, aminek...","id":"20181029_DK_A_Magyar_Idok_egy_naci_szellemisegu_organum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb06ed4-86d2-4cac-a996-75c6b80c1133","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_DK_A_Magyar_Idok_egy_naci_szellemisegu_organum","timestamp":"2018. október. 29. 16:12","title":"DK: A Magyar Idők egy náci szellemiségű orgánum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és Spanyolországban is havazott 600-700 méter tengerszint feletti magasságban.","shortLead":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és...","id":"20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c51d9-ea8c-46f0-915d-b1179c2ab81c","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","timestamp":"2018. október. 29. 12:35","title":"Nálunk dőlnek a melegrekordok, a spanyolokat megveszi az isten hidege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is van még dolga a nagy technológiai vállalatoknak – véli Mark Risher, a Google biztonsági megoldásokért felelős termékfejlesztési igazgatója. A szakemberrel a vállalat londoni központjában beszélgettünk.","shortLead":"A legtöbb ember bele sem gondol és fel sem fogja, milyen veszélyeknek van kitéve, amikor internetezik, ezen a téren is...","id":"20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcf4bd2-5f48-4e3c-af09-51759fd03f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_google_kiberbiztonsag_mark_risher_jelszavak_titan_key_tobbfaktoros_azonositas","timestamp":"2018. október. 29. 10:03","title":"Már nem hisz a jelszavakban a Google – igaz, abban sem, hogy ne kellenének jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","shortLead":"Három hónapnyi eső várható, a sulikban esőszünet lesz.","id":"20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265fe0b-36f9-458b-9bd3-a4b13b46ca3f","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Iteletido_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2018. október. 28. 18:45","title":"Ítéletidő Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fundamenta azután lépett, hogy a Fidesz meglepő sebességgel megvonta a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"A Fundamenta azután lépett, hogy a Fidesz meglepő sebességgel megvonta a lakástakarékok állami támogatását.","id":"20181028_Az_MNB_jovahagyta_a_Fundamenta_uj_termeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4752940c-a82b-4799-9fc3-9ff981ef9ca9","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_Az_MNB_jovahagyta_a_Fundamenta_uj_termeket","timestamp":"2018. október. 28. 08:44","title":"Az MNB jóváhagyta a Fundamenta új termékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8d7560-641f-4766-96db-1f98efe26e7f","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A bírói függetlenség elvesztése nem elvi probléma. Azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el a nemzetközi fórumokon, például nem adják ki az itteni hatóságok által körözött bűnözőket – mondja Hack Péter tanszékvezető egyetemi tanár. HVG-interjú.","shortLead":"A bírói függetlenség elvesztése nem elvi probléma. Azzal járhat, hogy a magyar bíróságok ítéleteit nem fogadják el...","id":"201840__hack_peter__biroi_ethoszrol_fuggetlensegrol__per_rend_tartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8d7560-641f-4766-96db-1f98efe26e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296cd722-9079-444d-986c-3aee2364e5b0","keywords":null,"link":"/itthon/201840__hack_peter__biroi_ethoszrol_fuggetlensegrol__per_rend_tartas","timestamp":"2018. október. 28. 09:00","title":"Handó vs OBT: \"Maga a konstrukció sem állja ki a független igazságszolgáltatás próbáját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]