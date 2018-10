Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","shortLead":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","id":"20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d76fb-613e-40f8-b662-55182fe1d181","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","timestamp":"2018. október. 31. 13:16","title":"3,7 milliárdért szerez be nyári gyakorlóruhákat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon a családok helyzete döntő, és fontosabb, mint máshol: az azonos képességű gyerekek közt a szegényebbek közül kevesebb mer akárcsak gondolni a továbbtanulásra. Ugyancsak fontos, hogy milyen iskolába jár a gyerek, az iskolák közti különbségek meghatározóak.","shortLead":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon...","id":"20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687a240b-968a-40f8-9c21-0304a0b25ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","timestamp":"2018. október. 30. 11:26","title":"ENSZ: Magyarországon a szegényebb gyerekek közül sokan már nem is tervezik a továbbtanulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ország lazít a veszélyeztetett állatok csontjából készült termékekre vonatkozó tilalmon.","shortLead":"Az ország lazít a veszélyeztetett állatok csontjából készült termékekre vonatkozó tilalmon.","id":"20181030_Ujra_lehet_kereskedni_Kinaban_tigris_vagy_orrszarvucsontokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73d8c7-a8fa-432c-a9d8-eec6dadee4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujra_lehet_kereskedni_Kinaban_tigris_vagy_orrszarvucsontokkal","timestamp":"2018. október. 30. 10:03","title":"Újra lehet kereskedni Kínában tigris- vagy orrszarvúcsontokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","shortLead":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","id":"20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76c9e8-a822-4602-b18a-3ecbdcaf4de6","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 05:34","title":"Már hatan meghaltak Olaszországban a heves viharok, áradások miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c0ac16-8913-4b35-9794-bf8419e9fed4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szeptemberben szignózott szerződésből derült ki, hogy a propagandaminisztériumként elhíresült Miniszterelnöki Kabinetiroda több közösségi oldal, köztük a Facebook és a Twitter felületén megjelent bejegyzéseket és cikkeket figyeltet egy magáncéggel. El is mondták, hogy miért, és a választ valószínűleg ön is kitalálja. Soros.","shortLead":"Egy szeptemberben szignózott szerződésből derült ki, hogy a propagandaminisztériumként elhíresült Miniszterelnöki...","id":"20181031_miniszterelnoki_kabinetiroda_kulcsszavas_sajtofigyeles_propaganda_soros_gyorgy_mediaradar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c0ac16-8913-4b35-9794-bf8419e9fed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1d64fe-084a-42ff-b2c8-da2aa3e0d77c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_miniszterelnoki_kabinetiroda_kulcsszavas_sajtofigyeles_propaganda_soros_gyorgy_mediaradar","timestamp":"2018. október. 31. 12:13","title":"Rogánék kulcsszavak alapján figyeltetik a Facebookot és a YouTube-ot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York Állam Oktatási Hivatala ezt nem így gondolja. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt próbálta bizonygatni, hogy az egyetem nem végez valódi tevékenységet Amerikában, de New York...","id":"20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ce55-a155-44b0-8e6a-cf81c87e16aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_New_York_Allam_Oktatasi_Hivatalara_hivatkozva_cafolja_a_CEU_a_Magyar_Idoket","timestamp":"2018. október. 30. 18:12","title":"New York Állam Oktatási Hivatalára hivatkozva cáfolja a CEU a Magyar Időket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdc4be7-2c12-4d4d-9cdc-95b7cc4cd7ba","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Ruben Brandt, a gyűjtő egész estés animáció tényleg olyan zseniális, mint amilyennek vártuk. Szürreális akciókrimi, amelyben ránk szabadulnak a műalkotások, elöntenek a filmes emlékek, megrohamoznak az ismert zenei slágerek. A Macskafogóval ellentétben azonban ezt egyáltalán nem ajánljuk gyerekeknek. Kritika.","shortLead":"A Ruben Brandt, a gyűjtő egész estés animáció tényleg olyan zseniális, mint amilyennek vártuk. Szürreális akciókrimi...","id":"20181030_Kisertsen_Van_Gogh_postasa_a_legrosszabb_remalmaidban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcdc4be7-2c12-4d4d-9cdc-95b7cc4cd7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0611458d-46d3-48a6-8dd6-ee447befd1b8","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Kisertsen_Van_Gogh_postasa_a_legrosszabb_remalmaidban","timestamp":"2018. október. 30. 20:00","title":"Kísértsen téged Van Gogh postása a legrosszabb rémálmaidban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését és a csekély értékű ajándékutalvány adományozását.","shortLead":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését...","id":"20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af13e12d-ce3c-4554-8dbe-84797b03a751","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","timestamp":"2018. október. 31. 14:39","title":"Megtiltotta az év végi jutalmak kifizetését a SOTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]