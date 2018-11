Az ismert skóciai öko-sörfőzde, a BrewDog pár hónap múlva indítja Angliából az USA-ba légijáratát. A BrewDog Airlines először február 21-25. között viszi sörtúrára Londonból az ohiói Columbusba az utasokat. Az amerikai városhoz közeli Canal Winchesterben tavaly nyílt meg tengerentúli sörfőzdéjük és telephelyük mintegy 100 ezer négyzetméteren. A 6.206 km-es, 7 és ¾ órás repülőúton nem csak különböző sör-ételpárosításokat szolgálnak fel, hanem egyedül itt, a fedélzeten kóstolható a speciálisan nagy magasságra (35 ezer láb – közel 10 km) főzött sörük, a Punk IPA. Pár évvel ezelőtt egyébként a Hong Kong Beer Company is kikísérletezett egy fedélzeti sört a Cathay Pacific megbízásából, hiszen számos kutatás bizonyítja, ilyen magasságban másképp „viselkedik” a habos ital (is) a poharakban, s az ízérzékelésünk is más. Így nem kis kihívásnak tett eleget a skót főzde.

© Facebook

A sörjárat utasainak – nomen est omen - a DogHouse Hotelben biztosítanak szállást Columbusban. Az ott tartózkodásuk alatt a helyi bárok, éttermek és persze a BrewDog Columbus étel- és italkínálatát élvezhetik, s a sörfőzdébe is ellátogatnak – a több napos program edzett sörisszákat is próbára tehet… A repülőút és a komplex ellátás (szállás, transzferek, étel-ital) 1.250 dollár, vagyis potom kb.350 ezer forint. Azonban öt szerencsés nyertes (párostól) is bekerülhet a sörpikszisbe. Bárki sörmániákus befutó lehet, elég csak regisztrálni– megjelölve, hogy kit vinnének magukkal legszívesebben – a BrewDog közösségi oldalain a sörtúrára, és aztán izgulni a sorsolásig.

A sörfőzde társalapítója, James Watt szerint: „A BrewDog Airlines egy olyan élmény lesz, mint semmi más. Átszerveztük a repülési élményt az optimális sörélvezet érdekében – az ételektől a szórakozásig, a légiutas-kísérő személyzetig és legfőképpen a speciálisan nagy sűrűségű sörig.” A tapasztaltak szerint teszik majd rendszeressé a sörjáratot London és Columbus között a jövő évtől.

© Facebook

Egyedül arról nem szól a fáma, hogy a köztudottan kutyabarát sörfőzde – mint a neve is tükrözi – biztosít-e „kutyakompatibilis” sört a négylábú kedvenceknek, ha gazdájuk ragaszkodik ahhoz, hogy együtt utazzanak a BrewDog Airlines-en. S persze, hogy nekik mennyibe kerülne a jegy, mert csak nem lapíthatnak hosszú órákon át szomjasan a csomagtérben, miközben a fedélzeten ott a sörkánaán.

Budapesten egyhamar biztos nem landol hasonló sörjárat, viszont a Brew Dog hamarosan felteszi magát egy önálló lelőhellyel a pesti kocsmatérképre.