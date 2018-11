Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid is szerzett egy aranyérmet vasárnap az úszó világkupa-sorozat rövidpályás pekingi állomásának zárónapján.\r

","shortLead":"Hosszú Katinka és Verrasztó Dávid is szerzett egy aranyérmet vasárnap az úszó világkupa-sorozat rövidpályás pekingi...","id":"20181104_Hosszu_a_zaronapon_is_behuzott_egy_aranyat_Pekingben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4170ff4-463e-41c8-bfb3-fd5099740123","keywords":null,"link":"/sport/20181104_Hosszu_a_zaronapon_is_behuzott_egy_aranyat_Pekingben","timestamp":"2018. november. 04. 17:48","title":"Hosszú a zárónapon is behúzott egy aranyat Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak az elnöke.","shortLead":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális...","id":"20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aad5441-7e5a-4831-aa02-760ba7a18a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Fordulat a szemétbotrányban: lemondott Gémesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban Márki-Zay kampányát is segítő férfi hamar talált magának új állást. Versenyképes fizetés, megbecsülés várja, a kórházban ilyenekkel nem találkozott.","shortLead":"Az MKKP-s betegszállítót állítása szerint koholt vádak alapján rúgták ki nemrég a vásárhelyi kórházból. A korábban...","id":"20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16aac1e2-b04b-44f9-8c8a-3ebf8f28cd55","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Kirugtak_a_korhazbol_a_Kutyapartvezetot_uj_munkaja_van_Itt_nem_az_allamhatalom_kiszolgalasa_szamit","timestamp":"2018. november. 05. 12:26","title":"Kirúgták a kórházból a Kutyapárt-vezetőt, új munkája van: „Itt nem az államhatalom kiszolgálása számít”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már a kivitelezésben is részt vett, szintén több milliárdért. ","shortLead":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már...","id":"20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e43723-6d76-49d7-91b9-549ddb64f122","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","timestamp":"2018. november. 05. 11:29","title":"A határon felhúzott okoskerítéssel is egy fideszes vállalkozó cége járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81dc211-b0b0-4616-afda-b109c3f548e0","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Páratlan diadalmenet volt Faludy György hazatérése, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett Budapestre. Legendás Villon-fordítása 100 ezer példányban jelent meg, alig győzte a dedikálásokat, sokan köszöntötték az MDF-től az SZDSZ elődszervezetén és a Fidesz-alapító szakkollégistákon át Csoóri Sándorig és Mészöly Miklósig.","shortLead":"Páratlan diadalmenet volt Faludy György hazatérése, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett...","id":"201839__faludy_gyorgy__diadalut_1988ban__magyarnak_befogadva__az_oreg_tolgy_latogatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f81dc211-b0b0-4616-afda-b109c3f548e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13164879-69fb-48dd-b516-d4b9e90f5a87","keywords":null,"link":"/kultura/201839__faludy_gyorgy__diadalut_1988ban__magyarnak_befogadva__az_oreg_tolgy_latogatasa","timestamp":"2018. november. 04. 15:30","title":"Szokatlan nemzeti egységben szerették agyon 1988-ban, nálunk költővel ilyen azóta sem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","shortLead":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","id":"20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99508d-5901-48d6-9d1a-f6ab240da381","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","timestamp":"2018. november. 05. 06:53","title":"Lopott autóval vitte haza zsákmányát a budapesti tolvaj, de nem sokáig örülhetett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2018-as Európai Bizottsági jelentés szerint Magyarország rendszeres internethasználat és digitális képességek terén is elmarad az EU átlagától. Azért van fejlődés.","shortLead":"Egy 2018-as Európai Bizottsági jelentés szerint Magyarország rendszeres internethasználat és digitális képességek terén...","id":"20181104_A_magyarok_negyede_digitalis_analfabeta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df8dbcf-613b-4c4a-a9ff-bb2d313321a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_A_magyarok_negyede_digitalis_analfabeta","timestamp":"2018. november. 04. 21:47","title":"A magyarok negyede digitális analfabéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rájár a rúd a Facebookra, elsősorban a közösségi oldal biztonsága miatt. Legutóbb legalább 81 ezer felhasználó adatai kerültek rossz kezekbe.","shortLead":"Rájár a rúd a Facebookra, elsősorban a közösségi oldal biztonsága miatt. Legutóbb legalább 81 ezer felhasználó adatai...","id":"20181106_facebook_feltorese_privat_uzenetek_ertekesitese_a_neten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47ba67c-8893-413e-9207-bb0ecab635e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_facebook_feltorese_privat_uzenetek_ertekesitese_a_neten","timestamp":"2018. november. 06. 12:03","title":"Sok tízezer Facebook-felhasználó személyes fotóit és üzeneteit árulják egy orosz fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]