[{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki vette a fáradtságot, és sorba állította mind a 43 dalt.","shortLead":"Valaki vette a fáradtságot, és sorba állította mind a 43 dalt.","id":"20181108_Melyik_a_legjobb_Spice_Girlsszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc2ad11-e5e5-4f61-9f89-e9cb63c76899","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Melyik_a_legjobb_Spice_Girlsszam","timestamp":"2018. november. 08. 15:59","title":"Melyik a legjobb Spice Girls-szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A horvát és olasz rendőrök közös akcióban több hónap nyomozás után először négy horvát, majd egy szerb állampolgárt tartóztattak le, akik még januárban több millió dollár értékben loptak el ékszereket a velencei Dózse-palotából.","shortLead":"A horvát és olasz rendőrök közös akcióban több hónap nyomozás után először négy horvát, majd egy szerb állampolgárt...","id":"20181108_Elfogtak_a_velencei_kiallitasrol_ertekes_gyemantokat_lopo_delszlavokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cfb97f3-7fd0-4623-870d-09359c34cf44","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Elfogtak_a_velencei_kiallitasrol_ertekes_gyemantokat_lopo_delszlavokat","timestamp":"2018. november. 08. 21:06","title":"Elfogták a velencei kiállításról értékes gyémántokat lopó délszlávokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9e486d-6c7f-4617-af66-3c8f5a00bc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újabb nemzeti konzultáció eredményeképp az Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyereknek joga van apához és anyához, de a kormány ennek következményeit nézve nem segít a tisztán látásban. ","shortLead":"Az újabb nemzeti konzultáció eredményeképp az Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyereknek joga van apához és anyához, de...","id":"20181108_nemzeti_konzultacio_demografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b9e486d-6c7f-4617-af66-3c8f5a00bc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db67c6e5-33c9-4c39-8251-f8b5d95dca16","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_nemzeti_konzultacio_demografia","timestamp":"2018. november. 08. 11:22","title":"A kormány nem konzultál: a legérthetetlenebb kérdésre nincs válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években használt kütyü melyik mai szolgáltatásnak felelne meg. A végeredmény nagyon szuper lett.","shortLead":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években...","id":"20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d10688-407d-46c4-89fd-7389b197980f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","timestamp":"2018. november. 08. 14:33","title":"Ilyen lenne a Facebook, az Instagram és a többi, ha a 90-es években lettek volna kütyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bce5-55ac-4f6f-9bdf-d74eaef4fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak”.","shortLead":"A szeged-csanádi megyéspüspök korábban azzal az indokkal tiltotta le a beszélgetést, hogy a kérdések „nem aktuálisak”.","id":"20181108_Szamomra_az_ugynokmult_sosem_volt_kerdes__megis_kozli_a_KissRigoval_keszult_letiltott_interjut_a_Magyar_Hang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b606bce5-55ac-4f6f-9bdf-d74eaef4fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed3495-e7a0-43ab-afa7-ebe0625d8b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Szamomra_az_ugynokmult_sosem_volt_kerdes__megis_kozli_a_KissRigoval_keszult_letiltott_interjut_a_Magyar_Hang","timestamp":"2018. november. 08. 10:18","title":"„Számomra az ügynökmúlt sosem volt kérdés” – mégis közli a Kiss-Rigóval készült letiltott interjút a Magyar Hang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","id":"20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5975b-de91-47a7-8ad5-c126231ff46b","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","timestamp":"2018. november. 08. 15:46","title":"Szomjan halt egy család Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071b226b-7bff-462b-b52e-37bc70399afc","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Az okostelefonok egyik gyakran használt funkciója a zenelejátszás, azonban a mai készülékekkel nem csak hallgatni lehet a zenét, de komponálni is. Sőt, még csak hangszeren sem kell tudni játszani ehhez. Bemutatunk néhány ötletes alkalmazást, amelyekkel a zenerajongók még többet hozhatnak ki a telefonjukból.","shortLead":"Az okostelefonok egyik gyakran használt funkciója a zenelejátszás, azonban a mai készülékekkel nem csak hallgatni lehet...","id":"lgelectronics_20181108_Zene_nelkul_mit_erek_en_es_a_telefonom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=071b226b-7bff-462b-b52e-37bc70399afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a29fad5-c246-45bc-a430-731d3d884a74","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20181108_Zene_nelkul_mit_erek_en_es_a_telefonom","timestamp":"2018. november. 08. 19:30","title":"Zene nélkül mit érek én (és a telefonom)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Addig nem akarták elengedni a szerelőket, amíg egy korábbi, állítólag rossz munkájuk díját nem fizetik vissza.","shortLead":"Addig nem akarták elengedni a szerelőket, amíg egy korábbi, állítólag rossz munkájuk díját nem fizetik vissza.","id":"20181109_Eliteltek_a_csaladot_akik_tuszul_ejtettek_a_mosogepszereloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c288610b-6d6f-4d80-98ba-3de3e127b16c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Eliteltek_a_csaladot_akik_tuszul_ejtettek_a_mosogepszereloket","timestamp":"2018. november. 09. 11:51","title":"Elítélték a családot, amely túszul ejtette a mosógépszerelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]