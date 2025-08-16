Nőnek a fizetések, de valami furcsa történik a boltokban

Bár a nettó átlagbérek minden vármegyében két számjegyű növekedést mutattak az első negyedévben éves szinten. Az egy főre jutób kiskereskedelmi forgalom összege ezzel nem tartott lépést. A veszprémieknél nőtt leginkább a vásárlási kedv, de az élbolyban van még Tolna vármegye mellett a főváros is.