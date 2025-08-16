Nőnek a fizetések, de valami furcsa történik a boltokban

A részletes adatok szerint hiába nőttek több mint 10 százalékkal a nettó átlagbérek, a vásárlási kedven ez csak visszafogottan látszik. Beszédes számok a Bukszától, a HVG szerkesztőségi blogjától.

Fizetések kontra vásárlások

Bár a nettó átlagbérek minden vármegyében két számjegyű növekedést mutattak az első negyedévben éves szinten. Az egy főre jutób kiskereskedelmi forgalom összege ezzel nem tartott lépést. A veszprémieknél nőtt leginkább a vásárlási kedv, de az élbolyban van még Tolna vármegye mellett a főváros is.

Nyitókép: Veres Viktor

