Nicole Kidman nagyon fiatalon ment hozzá Tom Cruise-hoz, és az együtt töltött évek alatt két gyereket fogadtak örökbe, Connort és Isabellát.

Mikor 2001-ben elváltak, Cruise már elkötelezett szcientológus volt, és egy 2015-ös Going Clear című dokumentumfilm azt feszegette, hogy az egyház lehet felelős a válásért – éppen, mivel Kidman nem lépett be –, és a gyerekeket is megpróbálták ellene fordítani. És suttogják azt is, hogy mivel Kidman nem akart belépni a szcientológia egyházba, idővel elhidegült Cruise-zal közösen örökbefogadott gyerekeitől.

Minderről eddig a színésznő nem volt hajlandó beszélni, de az ausztrál Who magazinnal készült interjúban végül megtörte a csendet.

A válás után Connor (most 23) és Isabella (most 25) Cruise-nál maradtak, aki szcientológusnak nevelte őket. Ezzel kapcsolatban Kidman az interjúban elmondta, hogy nagyon óvja a gyerekeivel való kapcsolatát, és mindent feladna értük.

Felnőttek. Képesek meghozni a saját döntéseiket. Azt választották, hogy szcientológusok lesznek, és anyaként az a dolgom, hogy szeressem őket.

Ezután kifejtette azt is, mennyire hisz a toleranciában, és mennyire fontosnak tartja, hogy a gyerekek biztosak legyenek az anyjuk feltétlen szeretetében.

A gyerekek ügye nemrég azért került elő, mert kiderült, hogy Tom Cruise, aki jó ideje a szcientológia egyház arca, azért nem találkozik öt éve az édeslányával, Surival, mert az nem szcientológus.