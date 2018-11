Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da328ccc-78ca-41d7-a401-a8bf28e876f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói a SkinBot nevű robottal segítenének detektálni a bőrön tapasztalható legkisebb elváltozásokat is.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói a SkinBot nevű robottal segítenének detektálni a bőrön tapasztalható legkisebb...","id":"20181111_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_fejlesztes_skinbot_orvostechnologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da328ccc-78ca-41d7-a401-a8bf28e876f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb7c20-e914-47bd-b95c-c1cf2e97f63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_massachusettsi_muszaki_egyetem_mit_fejlesztes_skinbot_orvostechnologia","timestamp":"2018. november. 11. 22:03","title":"Aki hagyja, hogy végigtapogassa ez a kis robot, annál felismerheti a bőrrákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271b123-f101-4eec-b16a-9f9f979bd75f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki életének része. 