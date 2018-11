Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","shortLead":"A miniszter szerint a létszám miatt volt, ahol elektronikusan oldották meg az elbocsátásokat. ","id":"20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d7bf94-5ab6-4949-91dc-69c6c8db57aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Varga_elismerte_hogy_ugyfelkapun_keresztul_rugtak_ki_embereket","timestamp":"2018. november. 13. 20:25","title":"Varga elismerte, hogy ügyfélkapun keresztül rúgtak ki embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322f8826-a9ae-420d-86fe-0afc7c09fb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus mesterhallgatóiból álló csapat nyerte meg a második Nemzeti Kiberversenyt. A feladat egy szimulált kibertámadás kezelése volt, a döntőben egy számítógépes rendszerek és hálózatok elleni offenzívával kombinált árvízi válsághelyzetet kellett megoldani. A győztesek márciusban részt vehetnek a genfi nemzetközi versenyen.\r

