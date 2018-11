Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"322f8826-a9ae-420d-86fe-0afc7c09fb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus mesterhallgatóiból álló csapat nyerte meg a második Nemzeti Kiberversenyt. A feladat egy szimulált kibertámadás kezelése volt, a döntőben egy számítógépes rendszerek és hálózatok elleni offenzívával kombinált árvízi válsághelyzetet kellett megoldani. A győztesek márciusban részt vehetnek a genfi nemzetközi versenyen.\r

\r

","shortLead":"A Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus mesterhallgatóiból álló csapat nyerte meg a második Nemzeti...","id":"20181114_A_Corvinus_csapata_nyerte_a_masodik_Nemzeti_Kiberversenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=322f8826-a9ae-420d-86fe-0afc7c09fb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0add4f69-be9c-411e-b168-4a762fef182e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_A_Corvinus_csapata_nyerte_a_masodik_Nemzeti_Kiberversenyt","timestamp":"2018. november. 14. 07:21","title":"A Corvinus csapata nyerte a második Nemzeti Kiberversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péter, Lovrencsics Gergő és Gazdag Dániel sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban csütörtök este az észtek elleni Nemzeti Ligája-mérkőzésen.\r

","shortLead":"Gulácsi Péter, Lovrencsics Gergő és Gazdag Dániel sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban csütörtök este...","id":"20181115_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_serules_gulacsi_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a18dc10-219c-4989-a349-3f50c3b2888e","keywords":null,"link":"/sport/20181115_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_serules_gulacsi_peter","timestamp":"2018. november. 15. 05:21","title":"Még hárman kidőltek a fociválogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d6e08d-7171-42ee-a7d8-9a51f0b78854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén beszélt célkitűzéseiről. ","shortLead":"A miniszterelnök a Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén beszélt célkitűzéseiről. ","id":"20181115_Orban_2030ra_Magyarorszag_tartozzon_az_EU_ot_legjobb_orszaga_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6e08d-7171-42ee-a7d8-9a51f0b78854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1111d11f-2901-4c05-ba9c-5ae76065407a","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Orban_2030ra_Magyarorszag_tartozzon_az_EU_ot_legjobb_orszaga_koze","timestamp":"2018. november. 15. 13:33","title":"Orbán: 2030-ra Magyarország tartozzon az EU öt legjobb országa közé!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális felmelegedés ütemével – állapította meg egy új, nagyszabású nemzetközi kutatás.","shortLead":"Amazónia esőerdeiben már változik a fafajok összetétele, ám nem olyan gyorsan, hogy lépést tartson a globális...","id":"20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf105a4d-90ee-42e8-8352-14d6e7196e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_amazonia_esoerdo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. november. 13. 19:03","title":"Baj van: a Föld nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni, mint ahogy a klíma melegszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b3c995-a9bb-47cc-ac7c-88522d2e906b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Angolul nem rendesen tudó \"angoltanárok\", önálló működésre nem alkalmas iskolák - a kodifikációs eljárásba immáron bedobható, 500 véleményt szintetizáló nemzeti alaptanterv (NAT) volt a fő téma a MTA-n rendezett oktatási témájú konferencián, de újból és újból a pedagógus- és iskolahelyzet problémái jöttek elő a megszólalók.","shortLead":"Angolul nem rendesen tudó \"angoltanárok\", önálló működésre nem alkalmas iskolák - a kodifikációs eljárásba immáron...","id":"20181113_A_NATert_felelos_szakember_szerint_az_iskolak_egy_reszeben_csak_parodizaljak_az_angoloktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b3c995-a9bb-47cc-ac7c-88522d2e906b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99afb5f5-8c77-4cd9-a77f-aa5ebd2ab9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_NATert_felelos_szakember_szerint_az_iskolak_egy_reszeben_csak_parodizaljak_az_angoloktatast","timestamp":"2018. november. 13. 20:15","title":"\"Az iskolák egy részében csak parodizálják az angoloktatást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9466dbf6-6fb5-4490-9b3f-10b076b16365","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elsőrendű vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy az előző tulajdonos, vagyis az állam hibázott, amikor tervezéskor nem vizsgálták meg megfelelően a talaj összetételét.","shortLead":"Az elsőrendű vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy az előző tulajdonos, vagyis az állam hibázott, amikor tervezéskor nem...","id":"20181114_Vorosiszapper_a_vadlottak_ujboli_felmenteset_kertek_vedoik_szerintuk_ugyanis_nem_tortent_buncselekmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9466dbf6-6fb5-4490-9b3f-10b076b16365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa1b015-fe7d-40a3-b72c-d36df1e9310d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Vorosiszapper_a_vadlottak_ujboli_felmenteset_kertek_vedoik_szerintuk_ugyanis_nem_tortent_buncselekmeny","timestamp":"2018. november. 14. 18:15","title":"Vörösiszapper: a vádlottak újbóli felmentését kérték védőik, szerintük ugyanis nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac4b40b-067a-4fbd-b06d-99e343903267","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka rajongóival most lehet, hogy elkezd forogni a szoba. ","shortLead":"A bajor márka rajongóival most lehet, hogy elkezd forogni a szoba. ","id":"20181115_600_millioert_elado_csapatban_ez_a_13_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac4b40b-067a-4fbd-b06d-99e343903267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb0708b-5a73-479d-af87-c62126ed1289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_600_millioert_elado_csapatban_ez_a_13_BMW","timestamp":"2018. november. 15. 17:20","title":"Ez nem egy átlagos hirdetés: 650 millióért eladó csapatban ez a 13 BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","shortLead":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","id":"20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae603b0-8434-49a3-999a-2ec65d92e6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","timestamp":"2018. november. 15. 14:05","title":"Hatvan évet vártunk Kurtág György első operájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]