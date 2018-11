Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádirat szerint az öt vádlott méreginjekcióval meggyilkolta, majd feldarabolta a The Washington Post szaúdi újságíróját. ","shortLead":"A vádirat szerint az öt vádlott méreginjekcióval meggyilkolta, majd feldarabolta a The Washington Post szaúdi...","id":"20181115_halalbuntetes_dzsamal_hasogdzsi_gyilkossag_vadlott_szaud_arabia_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b505b24-9686-422f-a1b2-517a9160efc4","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_halalbuntetes_dzsamal_hasogdzsi_gyilkossag_vadlott_szaud_arabia_ugyeszseg","timestamp":"2018. november. 15. 12:39","title":"Halálbüntetést kérnek a Hasogdzsi-gyilkosság öt vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár a jogállamiságért, a civil társadalomért és a sajtószabadságért is felszólalt. ","shortLead":"A német kancellár a jogállamiságért, a civil társadalomért és a sajtószabadságért is felszólalt. ","id":"20181113_Orbannak_uzenhetett_Merkel_Le_kell_kuzdeni_a_nemzeti_egoizmust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d5b9fc-19c7-406b-8547-e6c84c87d81c","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Orbannak_uzenhetett_Merkel_Le_kell_kuzdeni_a_nemzeti_egoizmust","timestamp":"2018. november. 13. 17:50","title":"Orbánnak üzenhetett Merkel: Le kell küzdeni a nemzeti egoizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed06cf-ad98-478c-913e-c242e684b08e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 vélhetően az egyházak éve lesz.","shortLead":"2019 vélhetően az egyházak éve lesz.","id":"20181114_Megharomszorozta_a_kormany_az_egyhazi_epitkezesek_tamogatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeed06cf-ad98-478c-913e-c242e684b08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92117f7e-ce4d-4b90-a7d4-1f0c48c3ff4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Megharomszorozta_a_kormany_az_egyhazi_epitkezesek_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 14. 10:41","title":"Megháromszorozta a kormány az egyházi építkezések támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György, ismertebb nevén a bükki füvesember, Gyuri bácsi családi vállalkozásának még a kínai egészségügyi miniszter is a csodájára járt. Cégportré.","shortLead":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György...","id":"20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0cb2d0-6bb8-4205-a6c8-4d413ee3bcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","timestamp":"2018. november. 14. 20:00","title":"Piacozó nyugdíjasként építette fel a több száz milliós bevételű családi céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7329fec0-52ab-4e1f-83a3-ed2956ae7ec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány átláthatóvá akarja tenni a szakképzés rendszerét, ezért a következő időszakban egyszerűsítik és egyértelműsítik a szakmák jegyzékét – mondta Palkovics László az innovációs és technológiai miniszter az Európai Szakképzési Hét zárórendezvényén.","shortLead":"A kormány átláthatóvá akarja tenni a szakképzés rendszerét, ezért a következő időszakban egyszerűsítik és...","id":"20181113_Otszor_annyi_szakma_kozul_valaszthat_egy_magyar_fiatal_mint_egy_nemet_de_melyikuk_jar_jobban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7329fec0-52ab-4e1f-83a3-ed2956ae7ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629177e7-3df2-4a2b-9d6b-119705c64450","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Otszor_annyi_szakma_kozul_valaszthat_egy_magyar_fiatal_mint_egy_nemet_de_melyikuk_jar_jobban","timestamp":"2018. november. 13. 17:29","title":"Ötször annyi szakma közül választhat egy magyar fiatal, mint egy német, de melyikük jár jobban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban egyelőre még nem merik elárulni. ","shortLead":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban...","id":"20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a450adf-881b-4db1-ad1f-cc4720386035","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Itt a világ első 3D-nyomtatott titánfelnije, és elképesztően mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","shortLead":"Már 85 pszichoaktív szer szerepel a tiltott anyagok listáján. ","id":"20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553c6736-9778-4722-94a1-cfafc0e1b907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d575ae47-6e98-40b1-aea1-e5faff735357","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Ujabb_11_anyagot_tettek_fel_a_dizajnerdrogok_listajara","timestamp":"2018. november. 14. 07:32","title":"Újabb 11 anyagot tettek fel a dizájnerdrogok listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","id":"20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0451516a-0693-4520-a6e2-ff887c7de6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","timestamp":"2018. november. 14. 12:18","title":"Zsákmány nélkül lépett meg a fegyveres rabló a rákosmenti Jyskből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]