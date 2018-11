Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez a számokat. ","shortLead":"A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez...","id":"20181120_Ha_a_kormany_nem_lep_a_nyugdijasok_jovo_novemberig_hiteleznek_az_allamnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dd19b5-da37-419d-851f-5a1ff7ceda30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Ha_a_kormany_nem_lep_a_nyugdijasok_jovo_novemberig_hiteleznek_az_allamnak","timestamp":"2018. november. 20. 10:56","title":"Ha a kormány nem lép, a nyugdíjasok jövő novemberig hiteleznek az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Tulipán-torony 2025-re készülhet el, a tervezők szerint turisztikai és oktatási célokat is szolgál majd. ","shortLead":"A Tulipán-torony 2025-re készülhet el, a tervezők szerint turisztikai és oktatási célokat is szolgál majd. ","id":"20181120_Rekordmagas_felhokarcolo_epulhet_hamarosan_London_sziveben__fotok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a642368-bee7-4dea-b1fd-c33cb1a92a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Rekordmagas_felhokarcolo_epulhet_hamarosan_London_sziveben__fotok_video","timestamp":"2018. november. 20. 09:24","title":"Rekordmagas felhőkarcoló épülhet hamarosan London szívében – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e0e8d4-eb42-46fd-aa77-bdcffd729b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha esküvői slágerek vannak, miért ne lehetnének válós számok is?","shortLead":"Ha esküvői slágerek vannak, miért ne lehetnének válós számok is?","id":"20181120_Ezekre_a_dalokra_a_legjobb_elvalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8e0e8d4-eb42-46fd-aa77-bdcffd729b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dafd6b-a376-433b-b42b-f9988308fcaf","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ezekre_a_dalokra_a_legjobb_elvalni","timestamp":"2018. november. 20. 11:03","title":"Ezekre a dalokra a legjobb elválni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felesleges bármilyen jelentőséget tulajdonítani a követők számának a Twitteren, azoknak az időknek már vége – nem más fogalmazta meg így a véleményét, mint maga a Twitter első embere.","shortLead":"Felesleges bármilyen jelentőséget tulajdonítani a követők számának a Twitteren, azoknak az időknek már vége – nem más...","id":"20181118_jack_dorsay_twitter_ceo_kovetok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f7953-979b-4d30-aeb9-af0ddd853246","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_jack_dorsay_twitter_ceo_kovetok_szama","timestamp":"2018. november. 18. 14:03","title":"Felejtsük már el a követők számát a Twitteren! – nem akárki gondolja így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják az előleget ősszel. Idén sokkal kevesebbet kaptak, emiatt borulnak az aszály miatt egyénként is nehezen végezhető őszi munkák, de még a bérleti szerződések és a bankhitelek is veszélybe kerülnek.","shortLead":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják...","id":"20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc0a75-af06-420c-a392-64a168a29072","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Eső- és pénzhiány: nem kapták meg az előleget, nagy bajba kerültek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sajnálták maguktól az üzemanyag-támogatást sem a parlamenti képviselők: júliusi fizetésemelésükkel a közlekedésre fordítható keret összege is (tovább) nőtt. Az Országgyűlés Hivatalától kikért adatok alapján a benzinfalók legtöbbje relatív távol lakó egyéni képviselő, de azért akad, aki közelebbről, saját választókerület híján is köröket verne egy utazó ügynökre. \r

","shortLead":"Nem sajnálták maguktól az üzemanyag-támogatást sem a parlamenti képviselők: júliusi fizetésemelésükkel a közlekedésre...","id":"20181119_kepviseloi_koltsegek_uzemanyag_elszamolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb7a0e3-f430-4092-aba0-e83c2c9ac8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_kepviseloi_koltsegek_uzemanyag_elszamolas","timestamp":"2018. november. 19. 15:00","title":"Ön hány százezret költ benzinre havonta? Mert a képviselője ennyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","shortLead":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","id":"20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5449b500-02d2-4984-9d5d-7fc352c9ad81","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 18. 14:41","title":"Akadálymentes lesz a nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Bruttó 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c3828-2f4b-472f-8c9d-cd48e3733284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Olcsobb_lesz_a_benzin_szerdatol","timestamp":"2018. november. 19. 18:53","title":"Olcsóbb lesz a benzin szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]