[{"available":true,"c_guid":"b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el. Az androidos játékok mindegyike ugyanattól a fejlesztőtől származott.","shortLead":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el...","id":"20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efbdd43-bac6-4b22-804c-3d16568aca35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","timestamp":"2018. november. 21. 15:33","title":"Ön telepítette valamelyiket? 13 androidos játékról derült ki, hogy vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai szülői munkaközösség oszlopos tagja. A kettő között eltelt években sok mindent látott, és sok tanulságot levont. Például azt, hogy az emberek ritkán vállalják fel, hogy pornót néznek. Pedig őt sem a bulvárlapokból ismerik fel.","shortLead":"Férj, apa – és pornós. Csáky Attila a rendszerváltás idején került be a felnőttfilmes szakmába, ma pedig az iskolai...","id":"20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b603c0-59a4-49e3-ab6b-9ac3b76c2e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69313b9a-291f-40c2-bbce-ad59f140bdc4","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Porno_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Csaky_Attila_Choky_Ice","timestamp":"2018. november. 21. 20:00","title":"Lehet szakmát csinálni a pornózásból? És kinek mi köze hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy tudja, helyettese kapta meg Kovács Attila pozícióját.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, helyettese kapta meg Kovács Attila pozícióját.","id":"20181122_Gyorsan_potolta_a_levaltott_tiszti_foorvost_Kasler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72cddf0-1a33-487e-94c2-eb353a19f269","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Gyorsan_potolta_a_levaltott_tiszti_foorvost_Kasler","timestamp":"2018. november. 22. 07:08","title":"Gyorsan pótolta a leváltott tiszti főorvost Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357e2c01-2fcb-4ba0-b0cb-68674c13dcda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan népszavazást tart az azonos neműek házasságáról. Kemény, álinformációkkal és félelemkeltéssel teli kampányon vannak túl.","shortLead":"Tajvan népszavazást tart az azonos neműek házasságáról. Kemény, álinformációkkal és félelemkeltéssel teli kampányon...","id":"20181122_Szex_hazugsag_szavazas_hosszu_az_ut_a_meleghazassagig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=357e2c01-2fcb-4ba0-b0cb-68674c13dcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dbb1c3-2a22-498a-beff-51a64a57e562","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Szex_hazugsag_szavazas_hosszu_az_ut_a_meleghazassagig","timestamp":"2018. november. 22. 10:42","title":"Szex, hazugság, szavazás: hosszú az út a melegházasságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05011de-b215-47f4-9e21-fb8c4b6f835e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években egy macedón állampolgár sem kapott védelmet - mondta a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa a HVG-nek. ","shortLead":"Az elmúlt években egy macedón állampolgár sem kapott védelmet - mondta a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa...","id":"20181122_Gruevszki_harminc_napig_ingyen_lakhat_a_vamosszabadi_befogadoallomason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c05011de-b215-47f4-9e21-fb8c4b6f835e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7a4688-be1e-4f77-82bb-5f8e5a4d8caf","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Gruevszki_harminc_napig_ingyen_lakhat_a_vamosszabadi_befogadoallomason","timestamp":"2018. november. 22. 12:25","title":"Gruevszki harminc napig ingyen lakhat a vámosszabadi befogadóállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra felrúgta a kislányt, egy rendkívül fontos szabályt is felrúgott. Vélemény.","shortLead":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra...","id":"20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5d712-c9a6-4628-b0e8-a158229eb06b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","timestamp":"2018. november. 20. 16:25","title":"Balavány: Ezért nem szabad László Petrát felmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8768e1-c803-4d93-932e-ce34199c4585","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az EU jogállamiságának sem tesz jót, hogy egy elítélt bűnözőt befogad az egyik tagállama – mondta a macedón külügyminiszter.","shortLead":"Az EU jogállamiságának sem tesz jót, hogy egy elítélt bűnözőt befogad az egyik tagállama – mondta a macedón...","id":"20181121_Macedon_kulugyminiszter_Gruevszki_elete_soha_nem_volt_veszelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8768e1-c803-4d93-932e-ce34199c4585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba88fd73-a5f2-4011-aefc-eb81731a8212","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Macedon_kulugyminiszter_Gruevszki_elete_soha_nem_volt_veszelyben","timestamp":"2018. november. 21. 17:49","title":"Macedón külügyminiszter: Gruevszki élete soha nem volt veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt már Mongóliában keres dolgozókat a legnagyobb magyarországi pulykafeldolgozó.","id":"20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961d12e4-75a9-48d0-b66a-bd5b6bd28326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Durvan_dragulhat_a_baromfi","timestamp":"2018. november. 21. 14:47","title":"Durván drágulhat a baromfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]