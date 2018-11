Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik egykori és a Mi Hazánk jelenlegi képviselője a Facebookon számolt be arról, hogy útjára indított egy törvénymódosítási folyamatot, amely a burka magyarországi betiltatásáról szól.","shortLead":"A Jobbik egykori és a Mi Hazánk jelenlegi képviselője a Facebookon számolt be arról, hogy útjára indított...","id":"20181122_Duro_Dora_megtiltana_Magyarorszagon_a_burkaviselest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323aa86a-c4af-4246-8427-50b6ce1103d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424fd4c3-147f-41cb-b40c-aa0dfb15906c","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Duro_Dora_megtiltana_Magyarorszagon_a_burkaviselest","timestamp":"2018. november. 22. 22:01","title":"Dúró Dóra megtiltaná Magyarországon a burkaviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom pártelnöke.","shortLead":"Ásotthalom’s finest Pipas’ chips – ezt az elnevezést védette le Ásotthalom polgármestere és egyben a Mi Hazánk Mozgalom...","id":"20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80de7-6259-4147-a1b2-a66fbbf6e39c","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Toroczkai_Laszlo_a_szegedi_bergyilkosnovel_hirdeti_a_chipsgyartast","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Toroczkai László a szegedi bérgyilkosnővel hirdeti a chipsgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi ötleteinek köszönhetően mégis az ő neve vált a magyar pezsgőkészítés szinonimájává. 