[{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","shortLead":"Az elnök szerint keményen támadták a határőreiket, védekezniük kellett.","id":"20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de7e980-c3a1-4882-97cf-2197fb0527d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Konnygaz_a_hataron_Trump_a_migransokat_vadolja","timestamp":"2018. november. 27. 09:55","title":"Könnygáz a határon: Trump a migránsokat vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a RAM-ja, hanem a belső tárhelye is óriási lehet a jövő év elején érkező Samsung-csúcstelefonnak, a Galaxy S10-nek.","shortLead":"Nemcsak a RAM-ja, hanem a belső tárhelye is óriási lehet a jövő év elején érkező Samsung-csúcstelefonnak, a Galaxy...","id":"20181127_samsung_galaxy_s10_csucsvaltozat_12_gb_ram_1tb_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6269fa5b-9743-4f26-9b26-2c066fcaa0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_samsung_galaxy_s10_csucsvaltozat_12_gb_ram_1tb_tarhely","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"12 GB RAM, 1 TB tárhely: nem vicc, hamarosan egy ilyen okostelefon érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugta se kell: aki ilyen asztalt vett, visszakapja a termék árát.","shortLead":"Nyugta se kell: aki ilyen asztalt vett, visszakapja a termék árát.","id":"20181127_Kijott_a_sinbol_es_leesett_asztalt_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a4f9ad-d809-4cb5-a48e-87dfe7138098","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Kijott_a_sinbol_es_leesett_asztalt_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 27. 08:24","title":"\"Kijött a sínből és leesett\": asztalt hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a21e6-021f-409a-a5ba-83cbb667aed0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kissé túlfutott célpontján, de biztonságosan le tudta tenni a gépet.","shortLead":"Kissé túlfutott célpontján, de biztonságosan le tudta tenni a gépet.","id":"20181127_Elaludt_a_pilota_repules_kozben_46_kilometerrel_arrebb_ebredt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c14a21e6-021f-409a-a5ba-83cbb667aed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215ffe8c-9542-497e-9ef5-bb6408ca8c61","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Elaludt_a_pilota_repules_kozben_46_kilometerrel_arrebb_ebredt","timestamp":"2018. november. 27. 09:46","title":"Elaludt a pilóta repülés közben, 46 kilométerrel arrébb ébredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos, a túlórakeretet megemelő javaslat egyik benyújtója szeretne kompromisszumban megállapodni a szakszervezetekkel. ","shortLead":"Kósa Lajos, a túlórakeretet megemelő javaslat egyik benyújtója szeretne kompromisszumban megállapodni...","id":"20181126_Rabszolgatorveny_Kosa_szerdan_leulne_a_tiltakozo_szakszervezetekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c7162-c8bb-41b4-99b1-8c28afc4106d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Rabszolgatorveny_Kosa_szerdan_leulne_a_tiltakozo_szakszervezetekkel","timestamp":"2018. november. 26. 21:59","title":"\"Rabszolgatörvény\": Kósa szerdán leülne a tiltakozó szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svájci választók döntő többsége elutasította a vasárnap tartott népszavazáson a kezdeményezést, hogy a hazai jog élvezzen elsőbbséget a nemzetközi joggal szemben.","shortLead":"A svájci választók döntő többsége elutasította a vasárnap tartott népszavazáson a kezdeményezést, hogy a hazai jog...","id":"20181125_A_svajciakat_nem_hozta_lazba_Orban_vesszoparipaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a71fba-0ad7-4af7-9cdf-db53a23522a6","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_A_svajciakat_nem_hozta_lazba_Orban_vesszoparipaja","timestamp":"2018. november. 25. 15:47","title":"A svájciakat nem hozta lázba Orbán vesszőparipája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ő vezeti a NAV adóslistáját, amelyen ismert nevek is vannak.","shortLead":"Ő vezeti a NAV adóslistáját, amelyen ismert nevek is vannak.","id":"20181126_17_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36926db-593e-4150-9db5-781fac858b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_17_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_no","timestamp":"2018. november. 26. 10:00","title":"1,7 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","shortLead":"Két órára leáll az osztrák vasúti közlekedés, a MÁV visszatéríti azoknak a jegyeit, akik Magyarországról indulnának.","id":"20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821294c-08db-4a06-8111-836ecfced149","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Sztrajkolnak_az_osztrak_vasutasok_a_Magyarorszagra_erkezo_vonatok_sem_jarnak","timestamp":"2018. november. 26. 12:17","title":"Sztrájkolnak az osztrák vasutasok, a Magyarországra érkező vonatok sem járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]