Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett az összeolvadásról szóló bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH).","shortLead":"Megérkezett az összeolvadásról szóló bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH).","id":"20181129_Mar_a_GVH_elott_van_az_uj_fideszes_mediabirodalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8513f32b-75a3-41d2-b16d-9896cefe4b1c","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Mar_a_GVH_elott_van_az_uj_fideszes_mediabirodalom","timestamp":"2018. november. 29. 09:42","title":"Már a GVH előtt van az új fideszes médiabirodalom ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pár kilométeres közlekedési dilemmára, \"a gyalog hosszú, bringával izzasztó, BKV-zni felesleges, vagy menjek autóval” kérdéskörre az egyik legszimpatikusabb válasz manapság városban az elektromos rollereké. Hamarosan nálunk is megjelenhet az e-roller-megosztás globális szereplője, a Lime.","shortLead":"A pár kilométeres közlekedési dilemmára, \"a gyalog hosszú, bringával izzasztó, BKV-zni felesleges, vagy menjek autóval”...","id":"20181129_lime_roller_eroller_rollermegoszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf94cf3a-0686-444d-a5eb-46393338796a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_lime_roller_eroller_rollermegoszto","timestamp":"2018. november. 29. 09:10","title":"Már budapesti embereit keresi a rollermegosztók Bubija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel francia és egyiptomi régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"A középső dinasztia korából (Kr.e. 2137-1781) származó sírt és két igen jó állapotban fennmaradt szarkofágot tártak fel...","id":"20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbdd5a4f-c50a-47c5-8a4f-8eed8406e34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da94c8e-aec6-48d8-b2dc-1e62945bba3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_egyiptom_osi_sir_tt33_luxor_mumiak_szarkofagok","timestamp":"2018. november. 28. 11:03","title":"Felnyitották a 3000+ éves szarkofágokat: találtak egy óriási sírt, benne két múmiával Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d97a98-37e1-4e83-a4fa-8c9f3268df6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén 25+1 garnitúrát mértek össze.","shortLead":"Idén 25+1 garnitúrát mértek össze.","id":"20181128_tl_gumi_abroncs_teszt_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53d97a98-37e1-4e83-a4fa-8c9f3268df6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0fa58d-b7d9-4290-8abd-a7db784d29b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_tl_gumi_abroncs_teszt_2018","timestamp":"2018. november. 28. 09:21","title":"Aki még nem váltott – Érdemes megnézni az idei magyar téligumi-teszt eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","shortLead":"A Netflix szerezte meg a jogokat, jövőre kezdik a munkálatokat. ","id":"20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70279f6e-3856-4f2a-b874-0d748de34756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d825a2-56ac-4ba1-9ed0-2261b463ebf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Megint_filmre_viszik_Roald_Dahl_muveit_de_most_animacios_sorozatkent","timestamp":"2018. november. 28. 10:22","title":"Megint filmre viszik Roald Dahl műveit, de most animációs sorozatként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","shortLead":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","id":"20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5fc03a-bd58-455f-815f-4d4f6eeb5380","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. november. 28. 08:21","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","shortLead":"Uniós alapjog korlátozásával oldaná meg a román pénzügyminiszter a munkaerő elvándorlását.","id":"20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2221421d-ec4f-49a2-9d87-7bd3e37f1ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6fc41-cd14-4863-a727-95cc24f02b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_eugen_teodorovici_roman_penzugyminiszter_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 28. 18:23","title":"Furcsa ötletet dobott be az elvándorlás ellen a román miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aad252c-befa-4e04-910e-55ab17bb8654","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óriási tűz miatt riasztották Hamburg tűzoltóit, de kiderült, hogy csak a naplemente volt az. A tűzoltók szerint nincs ezzel baj, inkább vakriasztás legyen, mint hogy valódi bajt ne vegyenek észre.","shortLead":"Óriási tűz miatt riasztották Hamburg tűzoltóit, de kiderült, hogy csak a naplemente volt az. A tűzoltók szerint nincs...","id":"20181128_Annyira_szepek_volt_a_hamburgi_naplemente_szinei_hogy_valaki_kihivta_a_tuzoltokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aad252c-befa-4e04-910e-55ab17bb8654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b478ef61-ddec-4a39-b688-a0804c3f8457","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Annyira_szepek_volt_a_hamburgi_naplemente_szinei_hogy_valaki_kihivta_a_tuzoltokat","timestamp":"2018. november. 28. 17:42","title":"Annyira szépek volt a hamburgi naplemente színei, hogy valaki kihívta a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]