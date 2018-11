Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Bezár a bazár? Szó se róla!

Igazi adventi programsorozattal várja a látogatókat a Várkert Bazár. Minden vasárnap élő betlehem, kortárs iparművészeti vásár és adventi séták segítik az ünnepre hangolódást. December másodikán fellép a Kolompos együttes és a Meseerdő Bábszínház, a kézműves foglalkozásokon pedig adventi koszorút, naptárat, és méhviasz gyertyát is készíthetnek az érdeklődők. Az esti szórakozásról az Irie Maffia gondoskodik, vendégként a Punnany Massif énekeseit hívták el egy kis karácsony előtti ünneplésre. Részletek itt.

Puttonygyár!

Ki mondta, hogy csak a gyerekek várhatják a Mikulást? A felnőttek számára is van itt egy kis műhelymunka, például a puttonygyár workshop. Elővehetjük kedvenc vászonzsákjainkat, és krumplinyomda vagy ecset segítségével ünnepi díszbe öltöztethetjük őket a Barabás Villában. A beugró 1000 forint, a szervezők a műhelyfoglalkozáson minden résztvevőnek biztosítják a szükséges eszközöket, ha nincs zsákunk, azt is. Részletek itt.

Koncerttel is várhatják a Mikulást!

Gyerekdalok, népdalok, kortárs költők megzenésített verseivel kalandozhatunk Mese-erdő közepén, ahol számos titok és varázslat rejlik. Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar Mikulás-hívogató koncertjén a hangszerek mind a mese egy-egy szereplőjét ismertetik meg velünk, akiknek kalandjait a gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. Sőt, ha szerencsénk van, közben a Mikulás is megérkezik. Részletek itt.

Támogathatja az olvasást is!

Itt a karácsony, tegyen valami jót! Idén először hirdet nyilvános jótékonysági aukciót a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár szervezőcsapata, hogy kortárs magyar irodalmat juttasson el tizenöt középiskolába. A december 5-i évzáró eseményen a Trip Hajón tizenkét íróportrét árvereznek el, fellép Boldizsár Ildikó, Cserna-Szabó András, Kemény István, Kemény Zsófi, Németh Gábor és Simon Márton. A támogatói jegyekből és az aukción befolyt összegből a szervezők könyvcsomagokat állítanak össze, amelyeket 2019 év elején juttatnak el 15 budapesti és vidéki középiskolának. Részletek itt.

December elsején nyitnak a karácsonyi vásárok!

Minden évben bejárjuk a nagyobb karácsonyi vásárokat, az óbudai advent pedig tavaly és tavalyelőtt is az első helyen végzett. Különösen este mutatja igazi mesebeli arcát, amikor felgyulladnak a fények, és az adventi naptárrá alakított polgármesteri hivatal előtt összegyűlnek a családok. Míg a gyerekek koriznak (ingyen), a szülők körbenézhetnek a bódék között. A legtöbb árus visszajáró: a kézműves szappanostól, a gyertyástól a fazekason át a szőtteseket kínáló néniig sok mindenki ismerős már annak, aki több éve jár ide advent idején. Érdemes megnézni a hétvégi és az állandó programokat is, biztosan talál majd kicsiknek-nagyoknak megfelelőt. Részletek itt.

A Vörösmarty téri Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárban nem csak pénzt költeni lehet, számos ingyenes programra is elmehetünk. Szerdánként 18-19 óra között előadássorozatot hallhatunk Budapest titkai címmel. A sorozat Magyarország és a világ más tájainak karácsonyi és szilveszteri szokásait mutatja be, állítja párhuzamba. Péntekenként, 18-19 óra között Az író karácsonya – Adventi készülődés kortárs magyar írókkal sorozatot élvezhetjük: a beszélgetések alkalmával hétről hétre ismert írókkal járják körbe a karácsonyi ünnepkört. Megismerhetjük, hogyan is készül az ünnepre például Ugron Zsolna, Nyáry Krisztián vagy Závada Pál, bepillanthatunk konyhájukba egy-egy különleges, saját, ünnepi receptjükön keresztül. Részletek itt.

A Városliget is ünnepi díszbe öltözik december elsejétől egészen karácsonyig. Minden nap ingyenes programokkal csábítják a családokat. Lesz például népi játszóház, Kalandozások Anti manó vezetésével a mesebeli Karácsony-ösvényen, interaktív meseudvar, Mikulás-ház, időzített hóesés, zenés gyerekműsorok, de sétálhatunk egyet a Karácsonyi és Újévi ízek utcája, valamint a Kézműves mesterségek sétányán is. Minden program ingyenes! Részletek itt.

A hegyvidéki karácsonyi vásár lényegét általában a családias jelzővel szoktuk megragadni, a hangulatát és a méretét tekintve is. Az utóbbi talán értelmezhetetlen is a Vörösmarty tér dimenzióihoz és fényviszonyaihoz szokott szemnek, de a kisgyerekes családoknak épp befogadható. A Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal előtt és mellett kialakított közösségi téren idén is számos ingyenesen látogatható programot kínálnak az érdeklődőknek, hogy még tartalmasabbá váljon az adventi várakozás időszaka. Részletek itt.