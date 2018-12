Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntött arról, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mellett egy új európai kupasorozatot is indít.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntött arról, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa-liga mellett egy új európai...","id":"20181202_Az_UEFA_2021tol_beinditja_a_harmadik_europai_kupasorozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e7933-099a-4895-9508-429a014feea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5a1dfb-f1a8-4ddd-a63f-8c5dc2c6d1aa","keywords":null,"link":"/sport/20181202_Az_UEFA_2021tol_beinditja_a_harmadik_europai_kupasorozatot","timestamp":"2018. december. 02. 21:38","title":"Az UEFA 2021-től beindítja a harmadik európai kupasorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ha saját versenyzője is volt Taka, rosszul énekelt, nem bánta meg a döntését.\r

\r

","id":"20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ad8c0-9b48-46e5-963a-923c96db5079","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Radics_Gigi_megmagyarazza_miert_ejtette_ki_sajat_versenyzojet_az_XFaktorbol","timestamp":"2018. december. 03. 09:22","title":"Radics Gigi megmagyarázza, miért ejtette ki saját versenyzőjét az X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Azt állítják, a döntésnek nincs köze az országot sújtó politikai bojkotthoz, csupán a gáz kitermelésére szeretnének összpontosítani.","shortLead":"Azt állítják, a döntésnek nincs köze az országot sújtó politikai bojkotthoz, csupán a gáz kitermelésére szeretnének...","id":"20181203_Katar_kilep_az_OPECbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb621c3e-b852-429f-8f3b-18303501c995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Katar_kilep_az_OPECbol","timestamp":"2018. december. 03. 09:26","title":"Katar kilép az OPEC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181204_Adventi_irodalmi_naptar__december_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514315ec-700f-43c5-bf3f-38dc1a3c7625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf1ab83-dc4a-408a-b6c2-782c6439f867","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Adventi_irodalmi_naptar__december_4","timestamp":"2018. december. 04. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár – december 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca14f1a-bae6-4911-becc-f022fb3167c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen mostanáig úgy tűnt, a Huaweié lesz az első Infinity O kijelzős telefon, azonban a Samsung egy egész héttel megelőzheti.","shortLead":"Egészen mostanáig úgy tűnt, a Huaweié lesz az első Infinity O kijelzős telefon, azonban a Samsung egy egész héttel...","id":"20181203_samsung_galaxy_a8s_infinity_o_kijelzos_okostelefon_bemutatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca14f1a-bae6-4911-becc-f022fb3167c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab06db-675d-439e-86b7-bcd501f8a4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_samsung_galaxy_a8s_infinity_o_kijelzos_okostelefon_bemutatasa","timestamp":"2018. december. 03. 19:13","title":"Rosszul tette, aki a Huaweire fogadott: beelőzi a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486fb77-2144-4221-aadd-565fa8c1d856","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Költségvetési kiadásai 4,5 milliárd euróval való csökkentését várja az Európai Bizottság Olaszországtól a túlzottdeficit-eljárás elkerüléséhez - idézi az olasz la Repubblica napilap értesülését a Bloomberg hírügynökség.","shortLead":"Költségvetési kiadásai 4,5 milliárd euróval való csökkentését várja az Európai Bizottság Olaszországtól...","id":"20181202_Brusszel_45_milliard_euros_kiadascsokkentest_var_Olaszorszagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4486fb77-2144-4221-aadd-565fa8c1d856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e7f65d-d4db-46cb-ac0e-1e0ccf598621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Brusszel_45_milliard_euros_kiadascsokkentest_var_Olaszorszagtol","timestamp":"2018. december. 02. 15:31","title":"Brüsszel 4,5 milliárd eurós kiadáscsökkentést vár Olaszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570a2780-8113-4f6c-b0d2-54c6d994b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az akció az év végéig tart.","shortLead":"Az akció az év végéig tart.","id":"20181203_Karacsonyi_vasarokban_razziaznak_az_ellenorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570a2780-8113-4f6c-b0d2-54c6d994b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbc1614-29f9-48f7-a0d5-7ca64f307cf7","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Karacsonyi_vasarokban_razziaznak_az_ellenorok","timestamp":"2018. december. 03. 14:30","title":"Karácsonyi vásárokban razziáznak az ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","shortLead":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","id":"20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4263a1c-5c7e-4a17-b6d6-e26baeac4e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","timestamp":"2018. december. 02. 10:42","title":"Vád alá helyezhetik Orbán izraeli barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]