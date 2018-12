Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","shortLead":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","id":"20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc9f7b5-0e20-4f08-9a56-42e3336317a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","timestamp":"2018. december. 05. 13:20","title":"Vendégem helyett vezetőmnek hívták az Echo Tv-n a Fidesz kommunikációs igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","shortLead":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","id":"20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a801b-46ed-4e6d-b117-1cea7d0a64c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","timestamp":"2018. december. 03. 16:53","title":"Orbán szerint továbbra is blöff a CEU távozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2100 MHz-es frekvenciasávot jövő év december 27-éig használhatta volna a Telekom, ezt hosszabbították most meg 2027-ig. ","shortLead":"A 2100 MHz-es frekvenciasávot jövő év december 27-éig használhatta volna a Telekom, ezt hosszabbították most meg...","id":"20181204_magyar_telekom_2100_mhz_frenvenciasav_frekvenciahasznalat_hosszabbitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a985d189-9a0c-45b5-8aa2-87c7fab21b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_magyar_telekom_2100_mhz_frenvenciasav_frekvenciahasznalat_hosszabbitasa","timestamp":"2018. december. 04. 17:33","title":"11 milliárdért hosszabbított frekvenciát a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97864a8c-f42a-4f39-8245-b7cd8ed8224e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A lovak Verdi Attila című operájában lépnek színre, de az állatvédők ezzel nem értenek egyet. ","shortLead":"A lovak Verdi Attila című operájában lépnek színre, de az állatvédők ezzel nem értenek egyet. ","id":"20181205_Lovakat_vittek_a_Scala_szinpadara_kiborultak_az_allatvedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97864a8c-f42a-4f39-8245-b7cd8ed8224e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c5cd2a-531c-470b-b655-58af1bff0cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Lovakat_vittek_a_Scala_szinpadara_kiborultak_az_allatvedok","timestamp":"2018. december. 05. 13:08","title":"Lovakat vittek a Scala színpadára, kiborultak az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január egytől nem vehet fel új diákokat a CEU, ezért a mai nappal bejelentették, minden amerikai akkreditációjú programját Bécsben indítják 2019 szeptemberében. Az egyetem vezetése hosszan magyarázta a döntést, most először ült ki Chikán Attila volt miniszter is. ","shortLead":"Január egytől nem vehet fel új diákokat a CEU, ezért a mai nappal bejelentették, minden amerikai akkreditációjú...","id":"20181203_ceu_becs_koltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50eccf6-dba6-4553-aa4e-a2ba9af0d329","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_ceu_becs_koltozes","timestamp":"2018. december. 03. 16:13","title":"\"Vannak dolgok, amelyeket a magyar kormány nem tud megállítani, a CEU ilyen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799ddc5-6cb4-4b05-976b-a530ea7c1c4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Oroszország megsérti a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló megállapodás (INF) rendelkezéseit - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben.","shortLead":"A NATO külügyminiszterei egyetértenek abban, hogy Oroszország megsérti a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi...","id":"20181204_NATO_Oroszorszag_tiltott_raketakat_gyart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a799ddc5-6cb4-4b05-976b-a530ea7c1c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f37b2f6-3376-458a-83bf-090f6fae7117","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_NATO_Oroszorszag_tiltott_raketakat_gyart","timestamp":"2018. december. 04. 21:57","title":"Most már a NATO szerint is tiltott rakétákat gyárt Oroszország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b715876-67e4-41d8-ac72-8a8a08965cfc","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Egy_csimpanz_lopott_egy_szelfibotot_de_a_tarsa_visszaadta_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b715876-67e4-41d8-ac72-8a8a08965cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061be648-b13a-4b3e-996f-52021d4ef5c5","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Egy_csimpanz_lopott_egy_szelfibotot_de_a_tarsa_visszaadta_video","timestamp":"2018. december. 05. 11:10","title":"Egy csimpánz lopott egy szelfibotot, de a társa visszaadta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb közösségi oldalt, hogy úgy gondolta, ideje megemelni a hibavadászok jutalmát.","shortLead":"2011 óta hirdet rendszeresen hibavadász programot a Facebook. Az elmúlt időszakban annyi támadás érte a legnagyobb...","id":"20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f4d6b8-451e-4ad6-a427-fe89d2bb5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_facebook_bug_bounty_program_kifizetesek","timestamp":"2018. december. 05. 08:03","title":"Törje fel a Facebookot, nem fogja megbánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]