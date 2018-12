Az új szertartások Északon születnek

Nagyon úgy tűnik, a skandinávoktól tanulhatnánk élni. Ez nem véletlen: Norvégia, Dánia, Izland, Finnország, Svédország a világ tíz legboldogabb országa közül öt helyet a magáénak tudhat – valamit tehát biztosan jól csinálnak. A legnépszerűbb életmód trendek a svéd lagom és a dán hygge. Utóbbiról úgy tartják, a világ legismertebb lefordíthatatlan kifejezései között is jegyzett dán szó:"a béke, a biztonság és a nyugalom érzését írja le, a keresetlen harmóniát magunkkal és a környezetünkkel. Dániában előszeretettel kapcsolják össze az ünnepek, például a karácsony hangulatával, azonban jelentése szélesebb ennél, bármilyen meghitt pillanat leírására használható, legyen az az otthon melege egy téli napon, nosztalgia a régi barátokkal, vagy éppen a pénteki hazaérkezés. A hygge az a pillanat, amikor elcsendesedsz, és a lelassult időben megéled az élet tökéletes tökéletlenségét, ami a dánok szerint még a hosszú, sötét télen is átsegít"-hygge.hu. De a svéd fika (ejtsd: fijká) is kezd intézménnyé válni. A szó egyszerűen kávézást jelent, de valójában sokkal többet annál: egy szeánszot, amely akkor valósul meg, ha megosztjuk másokkal is az élményt, magában foglalja az együttlét örömét, a társaságot, mikor hagyjuk, hogy lelassuljon az idő, és átadjuk magunkat a kávézás élvezetének. Természetesen jár süti a kávé mellé!

© Horváth Szabolcs

Lassulás csokival

Miközben a skandinávok élen járnak a lassulásban, nálunk sajnos átminősülőben van a kávészünet fogalma: már nem a megpihenésre, az elfogyasztott ételek-italok minőségére, élvezetére helyezik a hangsúlyt a vendéglátóhelyek, hanem wifivel, kézre eső konnektorokkal, telepített mobiltelefon töltővel „kihasználható” idővé teszik, elveszítve így szertartásos jellegét.

A Fény utcai Auguszt Cukrászda kávéháza azon kevesek egyike, amely őrzi a kávészünet méltóságát – a kávéház megálmodója és„lelke”, Auguszt Ibolya vallja: „A gyakran feltett kérdésre, miért nincs nálunk wifi – egyszerű a válasz: a kávézás, teázás, egy finom forró csoki elszürcsölése szertartás, amit megoszthatunk egy beszélgetőtárssal, vagy magunkra szánjuk ezt a fél órát, kicsit lecsendesedünk, együtt maradunk a gondolatainkkal. Mi biztosítjuk a rituáléhoz a békebeli, polgári környezetet és minőséget. Az állványunkon napilapok, kosárban magyar és nemzetközi magazinok sorakoznak - az internetezés és a hangos telefonálás nem ebbe a közegbe való. Nagy örömünkre szolgál, hogy a fiatalok közül egyre többen keresik ezt a fajta délutáni kikapcsolódást. Mi a klasszikus magyar süteménykínálat mellett nagy hangsúlyt fektetünk a változatosságra. Nálunk kérhető török teaszertartás, amelyhez dióval töltött aszalt gyümölcsöket kínálunk, van angol tea mini szendvicsekkel, gyümölcskenyérrel. A kávéhoz csokoládés édességeket ajánlunk, a forró csokinkhoz pedig mindig jár a friss tejszínhab – személy szerint mini pálmalevelet szoktam ropogtatni hozzá: kiemeli a csokoládé telt ízét és bársonyos textúráját.”

© Tóth Milán

Csokoládés narancsív – ahogy az Augusztnál készül

Hozzávalók:

1 kg bio, kezeletlen héjú, érett narancs

2 l víz

1 kg cukor

200 g étcsokoládé

Elkészítés:

A narancsot beáztatjuk, és 4 napon keresztül naponta cseréljük rajta a vizet, és narancsok felületét átdörzsöljük. Ezt követően a héjat negyedelve bevágjuk és óvatosan meghámozzuk, hogy a narancsok héja sérülésmentes legyen. Forró vízbe dobva átforraljuk, hogy a héjak fehér belsejét le tudjuk választani. Utána a narancsszínű réteget 1 cm vastag csíkokra vágjuk.

A vízből és a cukorból szirupot főzünk, és ebben főzzük tovább a narancshéjíveket: felforraljuk majd lehűtjük, többször egymás után, míg üvegessé válik a héj.

Rácson lecsöpögtetjük, kiszárítjuk és olvasztott csokoládéba mártjuk.

Dermedés után üvegtartóban tárolhatjuk (egy befőttes üveg is megteszi)

© Facebook

Schuwa kenyér – 60 éve, ugyanúgy

Hozzávalók:

140 g vaj

140g cukor

1 csipet só

6 tojás sárgája

6 tojás fehérje selymesen, lazára felverve

140 g étcsokoládé felolvasztva

1 csipet só

120 g liszt

Dió, kandírozott narancshéj

Elkészítés: 140 g vajat, 140g cukrot 1 csipet sóval és 6 tojás sárgájával simára keverünk, majd hozzáadunk 140 g olvasztott étcsokoládét. Ehhez jön a 6 tojásfehérje egy csipet sóval lazán felverve és a 120 g liszt kanalanként hozzáadva. A végén kevés vágott diót és kandírozott narancshéjat keverjünk a tésztához.

Egy hosszúkás sütőformát gondosan béleljünk ki sütőpapírral (vágjuk ki az alját és az oldalára a csíkot, és kevés tojásfehérjével rögzítsük a formához, hogy szép alakú tésztát kapjunk).

Előmelegített sütőben, 180 fokon 55 percig süssük. Rácson hűtsük ki.

Mini pálmalevél – forró csoki mellé

Hozzávalók:

1 kg vajas tészta

200 g porcukor

Elkészítés: A tésztát vékonyra kinyújtjuk, bespricceljük vízzel, és megszórjuk porcukorral. Két oldalról feltekerjük, majd a hűtőbe tesszük legalább egy órára – utána könnyebb szeletelni. Vékony szeletekre vágjuk, melyeket sütőpapírral kibélelt tepsibe fektetünk, és előmelegített sütőben, 180 fokon megsütjük.

(Teljes cikk a HVG Gasztro&Utazás téli különkiadványban)