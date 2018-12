Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka új kompakt autója, többek közt a Volkswagen Golf ellenfele lesz.","shortLead":"A cseh márka új kompakt autója, többek közt a Volkswagen Golf ellenfele lesz.","id":"20181207_Megvolt_a_vilagpremier_itt_a_Skoda_Scala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb82eb-24e4-4afd-af87-e270f3532c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Megvolt_a_vilagpremier_itt_a_Skoda_Scala","timestamp":"2018. december. 07. 08:40","title":"Itt az autó, ami itthon is arathat: bemutatkozott a Skoda Scala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437400b5-d2cc-4209-b281-2ea136a211ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolondos tánc nem vész el, csak átalakul.","shortLead":"A bolondos tánc nem vész el, csak átalakul.","id":"20181207_Ez_utan_az_apafia_kapcsolatrol_szolo_karacsonyi_reklamtol_utan_szem_nem_marad_szarazon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437400b5-d2cc-4209-b281-2ea136a211ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef31a451-06e8-477d-9f10-abfccf47bae0","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Ez_utan_az_apafia_kapcsolatrol_szolo_karacsonyi_reklamtol_utan_szem_nem_marad_szarazon__video","timestamp":"2018. december. 07. 09:10","title":"Ez után az apa-fia kapcsolatról szóló karácsonyi reklámtól után szem nem marad szárazon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c2311a-9111-4f38-a365-f70911ba2706","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A képviselő úr rugdosott már nyugdíjast, uszított már harci kutyát emberekre, s most egy szállodában verte meg a neki nem tetsző állampolgárt.\" ","shortLead":"\"A képviselő úr rugdosott már nyugdíjast, uszított már harci kutyát emberekre, s most egy szállodában verte meg a neki...","id":"20181206_Az_MSZP_lemondatna_a_verekedo_fideszes_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31c2311a-9111-4f38-a365-f70911ba2706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf175a15-8fae-4331-9162-978281a9f3c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Az_MSZP_lemondatna_a_verekedo_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 06. 12:12","title":"Az MSZP lemondatná a verekedő fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is hozzányúl, és új ikonokat tervez nekik.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft irodai programcsomagja mellett a Windows „beépített\" alkalmazásaihoz is...","id":"20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629207a2-6f1c-47ce-91c8-6861340af655","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_microsoft_windows_uj_ikonok_erkezese_rancfelvarras_fluent_design_system","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Lecseréli a Windows jól megszokott ikonjait a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon hazudik. A kényszerű lemondásokat strigulázó lista égig ér. Ám a frusztrációt a gyerkőcök okozta örömök kompenzálják, ráadásul a munkavégzésben is hasznunkra lehet a tapasztalás. ","shortLead":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon...","id":"20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62681ee2-6e50-463a-9f87-dae97dc82226","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","timestamp":"2018. december. 06. 10:00","title":"Amit a gyerekek tanítanak a szülőknek a menedzsmentről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc9ce53-506e-4e5c-8027-060f089c33ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Anna dramaturg a Facebookon osztotta meg kálváriáját.","shortLead":"Lengyel Anna dramaturg a Facebookon osztotta meg kálváriáját.","id":"20181206_Kikapcsoltak_a_villanyt_es_a_futest_esetemben_egy_kemo_kozepen_legyengitett_immunrendszerrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc9ce53-506e-4e5c-8027-060f089c33ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa1e805-ede0-4f7a-96e8-ea4534179fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kikapcsoltak_a_villanyt_es_a_futest_esetemben_egy_kemo_kozepen_legyengitett_immunrendszerrel","timestamp":"2018. december. 06. 16:58","title":"\"Kikapcsolták a villanyt és a fűtést, esetemben egy kemó közepén legyengített immunrendszerrel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eszébe jutott egy ötlet, amit megírna, ehhez azonban időre van szüksége.","shortLead":"Eszébe jutott egy ötlet, amit megírna, ehhez azonban időre van szüksége.","id":"20181207_Nem_vonulok_vissza_nem_vett_meg_a_Lorinc__uj_konyvet_ir_Bodocs_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f820eb76-0e4f-49d0-9a0f-cb9ea05178a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9f1f3-383e-466e-9a24-aea3fa679b64","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Nem_vonulok_vissza_nem_vett_meg_a_Lorinc__uj_konyvet_ir_Bodocs_Tibor","timestamp":"2018. december. 07. 11:03","title":"\"Nem vonulok vissza, nem vett meg a Lőrinc\" – új könyvet ír Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Állami Operaház felújítását, valamint új műhelyházának és próbaközpontjának felépítését átadják az egész Liget-programot kezelő állami Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. által alapítandó társaságnak, és ennek érdekében még az Operaház és műhelyei épületének, valamint az épülő új létesítmények ingatlanainak vagyonkezelési jogát is ez a projekttársaság kapja meg. Ezt javasolta csütörtökön az országgyűlés törvényalkotási bizottsága egy kulturális törvénycsomag részeként.","shortLead":"Az Állami Operaház felújítását, valamint új műhelyházának és próbaközpontjának felépítését átadják az egész...","id":"20181206_Elveszik_az_Operahaztol_a_sajat_beruhazasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99035044-3e9b-495c-9730-d44b56c5c0c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Elveszik_az_Operahaztol_a_sajat_beruhazasait","timestamp":"2018. december. 06. 20:37","title":"Elveszik az Operaháztól a saját beruházásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]