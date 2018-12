Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta Benczés Miklós vezetőedzőt. \r

\r

","shortLead":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta...","id":"20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196607b0-6bc6-4674-9581-648ee8781159","keywords":null,"link":"/sport/20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2018. december. 08. 20:23","title":"Kirakta edzőjét a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gondok azt jelezhetik, hogy a kínai államnak további intézkedéseket kell tennie a gazdaság élénkítésére.","shortLead":"A gondok azt jelezhetik, hogy a kínai államnak további intézkedéseket kell tennie a gazdaság élénkítésére.","id":"20181209_Mintha_megtorpant_volna_a_kinai_gazdasagi_csoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517f23c8-d238-4101-8b32-073457724348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9387f2-f038-4e83-b6f1-35351b224e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Mintha_megtorpant_volna_a_kinai_gazdasagi_csoda","timestamp":"2018. december. 09. 18:24","title":"Mintha megtorpant volna a kínai gazdasági csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0696b8-782a-47df-a703-06184308b3d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fűtött sátor, kisvasút – vágyhat-e többre egy család?","shortLead":"Fűtött sátor, kisvasút – vágyhat-e többre egy család?","id":"20181209_Felcsuton_jart_a_Mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0696b8-782a-47df-a703-06184308b3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf224be-66f3-4138-9f8d-5982d4a0fd85","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Felcsuton_jart_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 09. 07:55","title":"Felcsúton járt a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3518a187-6d1d-460b-8945-51db4c55d820","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet.","shortLead":"Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője a Facebookon mondott köszönetet.","id":"20181208_Igy_vette_at_a_Prima_Primissima_kozonsegdijat_L_Ritok_Nora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3518a187-6d1d-460b-8945-51db4c55d820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a158e0-8792-4bb2-add7-7087d2cd86d2","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Igy_vette_at_a_Prima_Primissima_kozonsegdijat_L_Ritok_Nora","timestamp":"2018. december. 08. 17:33","title":"Így vette át a Prima Primissima közönségdíját L. Ritók Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58624458-b388-4c72-901d-159448110271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Professzorok Batthyány Köre idén is elkészítette elemzését az ország állapotáról, óvatosan, eltartott kisujjal ugyan, de megfogalmazták bírálatukat. „Készen állunk a vitára bármely felelősen gondolkodó honfitársunkkal” – szögezték le rögtön az elején.","shortLead":"A Professzorok Batthyány Köre idén is elkészítette elemzését az ország állapotáról, óvatosan, eltartott kisujjal ugyan...","id":"20181210_Biraltak_a_kormanybarat_professzorok_A_korrupcio_rendkivul_sulyos_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58624458-b388-4c72-901d-159448110271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a675744-07b1-411c-a401-04f6b01eae32","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Biraltak_a_kormanybarat_professzorok_A_korrupcio_rendkivul_sulyos_problema","timestamp":"2018. december. 10. 09:08","title":"Bíráltak a kormánybarát professzorok: A korrupció rendkívül súlyos probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mentelmi jogától megfosztott képviselőt ugyan gyanúsítottként kihallgatták a hatóságok, de a képviselő úgy kampányol tovább, mintha semmi nem történt volna. Berágtak a Békés megyei szocik, a közgyűlésük rendkívüli ülésén döntenének Simonka „embereinek” eltávolításáról, mielőtt még ők döntenének az újabb 56 milliárd forint elosztásáról is.","shortLead":"A mentelmi jogától megfosztott képviselőt ugyan gyanúsítottként kihallgatták a hatóságok, de a képviselő úgy kampányol...","id":"20181209_Simonka_Gyorgy_tarsainak_fejet_is_kovetelik_Bekes_megyeben_nehogy_ujabb_milliardokrol_donthessenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2761b8-d9bb-4e30-a02c-489686ac3199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Simonka_Gyorgy_tarsainak_fejet_is_kovetelik_Bekes_megyeben_nehogy_ujabb_milliardokrol_donthessenek","timestamp":"2018. december. 09. 12:18","title":"Simonka György „társainak” fejét is követelik Békés megyében, nehogy újabb milliárdokról dönthessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6311f5ba-a3c5-4697-8783-88bc8899b69d","c_author":"","category":"vilag","description":"Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió Egyes Csatornáján egy olyan fiatalember, aki a tévé szerint résztvevője volt a közel öt évvel ezelőtti eseményeknek. Hamar kiderült, hogy a nyilatkozó nem volt ott Kijevben, majd az is, hogy nem is ukrán, hanem fehérorosz állampolgár.



","shortLead":"Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió...","id":"20181208_Nagyon_lebukott_megint_az_orosz_allami_teve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6311f5ba-a3c5-4697-8783-88bc8899b69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f80cef-1023-4e38-8917-4e52544f88ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Nagyon_lebukott_megint_az_orosz_allami_teve","timestamp":"2018. december. 08. 15:02","title":"Nagyon lebukott (megint) az orosz állami tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra szólította fel a demonstrálókat, hogy törjenek be a Kossuth térre. Itt az a pillanat látható, amikor a keménymag átjutott a rendőri sorfalon.","shortLead":"A rabszolgatörvény ellen tüntetők között volt az éhség menetét szervető Komjáthi Imre is. A szocialista politikus arra...","id":"20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8456d-2018-4a62-888e-c52a19c5163e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6df3d0-f393-4bed-841b-e200246f33fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_tuntetes_Kossuth_ter_rabszolgatorveny_video","timestamp":"2018. december. 08. 18:35","title":"Videó: Így teperték le a rendőrök Komjáthi Imrét, miközben a tüntetők betörtek a térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]