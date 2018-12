Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ff103bb-c3f6-4c84-be78-b79ccccb2425","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A terapeuta esetei sorozat friss kötete az alkoholproblémával foglalkozik. Dr. Kapitány-Fövény Máté szerint ideje lenne az alkoholkérdést kulturálisan is újraépíteni, és bár az ellátásban a jelenleginél jóval több szakemberre lenne szükség az alkoholizmus hazai méreteit tekintve, vallja: a tüneti kezelés hosszú távon nem megoldás.



","shortLead":"A terapeuta esetei sorozat friss kötete az alkoholproblémával foglalkozik. Dr. Kapitány-Fövény Máté szerint ideje lenne...","id":"20181209_Nagyon_komoly_ugyvedei_vannak_az_alkoholnak__Interju_dr_KapitanyFoveny_Mateval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff103bb-c3f6-4c84-be78-b79ccccb2425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ceba13-a6ff-49b2-964d-c6ba22a60d61","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181209_Nagyon_komoly_ugyvedei_vannak_az_alkoholnak__Interju_dr_KapitanyFoveny_Mateval","timestamp":"2018. december. 09. 18:00","title":"„Nagyon komoly ügyvédei vannak az alkoholnak” – Interjú dr. Kapitány-Fövény Mátéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Soós Eszter Petronella és Szűcs Anita úgy látja: nem valószínű, hogy a baloldal kormányt tud buktatni.","shortLead":" Soós Eszter Petronella és Szűcs Anita úgy látja: nem valószínű, hogy a baloldal kormányt tud buktatni.","id":"20181209_Szakertok_nincs_intezmenyes_valsag_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40945a87-62d9-4145-9f32-01931a7f08bd","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Szakertok_nincs_intezmenyes_valsag_Franciaorszagban","timestamp":"2018. december. 09. 20:20","title":"Szakértők: nincs intézményes válság Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha új laptop érkezik a családi vállalkozásba, vagy saját cégbe. De hogyan tudjuk kiválasztani a legmegbízhatóbbakat úgy, hogy közben pénzt is spóroljunk? Cikkünkben IT-szakemberek tanácsait gyűjtöttük össze. \r

","shortLead":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha...","id":"lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a4a64-80f7-4d4e-92ee-1754ef3a7d00","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","timestamp":"2018. december. 10. 19:35","title":"Laptop már van, de mit telepítsek rá? – 6 tipp családi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas a hangzavar a Parlamentben, egy képviselőt kizárt Kövér. Többeknek büntetést ígért.","shortLead":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas...","id":"20181210_parlament_napirend_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61b9433-efb8-47cd-906e-fddbfc668377","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_parlament_napirend_ellenzek","timestamp":"2018. december. 10. 14:52","title":"Folyamatos füttyögés és bekiabálás volt a parlamentben, az ellenzék kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","shortLead":"Eladó a három hálószobás ingatlan, ahol Kate és Pippa Middleton élt, mielőtt az előbbi Cambridge hercegnője lett.","id":"20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e4b37a-9ecf-4603-abd4-01e9c6d2a035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ab0649-0030-4a8d-9166-c7bf55cf121c","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Igy_nez_ki_egy_leendo_kiralyno_lanylakasa","timestamp":"2018. december. 09. 11:43","title":"Így néz ki egy leendő királyné lánylakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan nem lesz értelme a \"hagyományos\" Facbook Messenger használatának, annyi mindent tud a karcsúsított változat, a Messenger Lite. Most ismét bővítették a kört a fejlesztők.","shortLead":"Lassan nem lesz értelme a \"hagyományos\" Facbook Messenger használatának, annyi mindent tud a karcsúsított változat...","id":"20181210_facebook_messenger_lite_gif_fajlok_megosztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db8ec73-0e98-4014-9f5a-6757725b2df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_facebook_messenger_lite_gif_fajlok_megosztasa","timestamp":"2018. december. 10. 09:03","title":"Új funkció került a Facebook Messengerbe, ami az aksit is kíméli és alig foglal helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén a világ ötödik legjobb egyetemének rangsorolt Massachusetts Institute of Technology által kiadott MIT Technology Review minden évben kiválasztja a 35 legtehetségesebb 35 év alatti feltalálót. Az európai kiadvány 2018-as kiadásába beválasztották Szalay Kristófot is, akinek a fejlesztése a rákgyógyszerek kutatását igyekszik előmozdítani mesterséges intelligencia segítségével.","shortLead":"Az idén a világ ötödik legjobb egyetemének rangsorolt Massachusetts Institute of Technology által kiadott MIT...","id":"20181210_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_szalay_kristof_turbine_mit_technology_review_innovators_under_35","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a325fb-2260-4d2c-8deb-f4d944c29590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbcd852-4ab4-4201-9ffc-407b7c8510ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_szalay_kristof_turbine_mit_technology_review_innovators_under_35","timestamp":"2018. december. 10. 12:33","title":"A mesterséges intelligenciával lépne a rák nyakára a 33 éves magyar feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A vetítésekhez számos ismeretterjesztő program is kapcsolódik majd. ","shortLead":"A vetítésekhez számos ismeretterjesztő program is kapcsolódik majd. ","id":"20181210_Digitalisan_felujitott_Vizipokcsodapok_bemutato_viz_vilagnapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aba0414-7754-45da-b022-4d44c699f078","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Digitalisan_felujitott_Vizipokcsodapok_bemutato_viz_vilagnapja","timestamp":"2018. december. 10. 15:52","title":"Márciusban mutatják be a digitálisan felújított Vízipók-csodapókot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]