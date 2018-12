Egy Csíkszeredából származó férfi ötlete alapján játék készült Ambrus Attiláról – írja a Bors. A Viszkis – A haramiák játéka egy összetett társasjáték, amelyet három-hét ember játszhat, és a győztese az, akinek a vé­gén a legtöbb pénze van.

„Nyilván a banki ’tevékenységem’ a játék fő csapásiránya, de összességében egy szórakoztató, többfordulós, pörgős kártyajátékról van szó, komplex, de egyáltalán nem bonyolult szabályokkal – mesélte a lapnak Ambrus, aki természetesen már többször is kipróbálta a róla készült játékot.

A játékot az alkotói 16 éven felülieknek szánták. A játék kitalálója, Ágoston György három grafikus kollégájával egy évig dolgozott rajta.

„A Viszkis még nálunk, Erdélyben is nagyon megosztó személyiség, pedig akkoriban még mindenki azért szurkolt, hogy ne kapják el. Mi olyan játékot szerettünk volna létrehozni, amely a 16 éven felüliek számára is szórakoztató, és ez a tematika őket is érdekli” – mondta Ágoston, aki Székelyföldön oktató célú székely társasjátékokat is készít.

Szerinte a játék fontos mondanivalója, hogy az ember törvénybe ütköző dolgokat is hajlandó megtenni a pénzért.