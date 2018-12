Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter éppen akkor volt Bayer Zsolt vendége az Echo Tv-ben, amikor vasárnap éjjel a tüntetők odaértek az MTVA székházához.","shortLead":"A propagandaminiszter éppen akkor volt Bayer Zsolt vendége az Echo Tv-ben, amikor vasárnap éjjel a tüntetők odaértek...","id":"20181217_Rogan_a_tuntetokrol_A_balhe_szandeka_vezerli_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b4fda2-1081-422f-a8cc-4ef000b2c304","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Rogan_a_tuntetokrol_A_balhe_szandeka_vezerli_oket","timestamp":"2018. december. 17. 12:23","title":"Rogán a tüntetőkről: A balhé szándéka vezérli őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál teljes fordulatszámon pörögnek a Hírfolyam hirdetési zónái, így oda már nem tudnak többet elhelyezni. Most egy újabb ötletet találtak ki.","shortLead":"A Facebooknál teljes fordulatszámon pörögnek a Hírfolyam hirdetési zónái, így oda már nem tudnak többet elhelyezni...","id":"20181216_facebook_hirdetes_kereses_a_facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e300b8e-9b2d-4231-8a94-01c345f1da9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_facebook_hirdetes_kereses_a_facebookon","timestamp":"2018. december. 16. 13:03","title":"Olyan helyre is hirdetést tesz a Facebook, ahová nem is gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 37 éves csatár új megállapodást kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","shortLead":"A 37 éves csatár új megállapodást kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","id":"20181217_Ibrahimovic_jovore_sem_ter_vissza_Europaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a284b70-6af1-40d7-b5ba-fcd9a80e343d","keywords":null,"link":"/sport/20181217_Ibrahimovic_jovore_sem_ter_vissza_Europaba","timestamp":"2018. december. 17. 21:14","title":"Ibrahimovic jövőre sem tér vissza Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","shortLead":"A DK elnöke ételt osztott a Blahán, miközben párttársai az MTVA épületében tiltakoznak.","id":"20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13cf02e-db4b-4fb8-a237-5541217ce5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa15351-d9fa-473e-9446-ebbe764a72f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Gyurcsany_Kibontakozott_az_ellenallas","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Gyurcsány: Kibontakozott az ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mezőkövesd a tao-rendszer egyik nagy nyertese.","shortLead":"A Mezőkövesd a tao-rendszer egyik nagy nyertese.","id":"20181217_33_milliard_kerult_Tallai_focicsapatahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581e5884-3bb7-481d-a995-4505e40f4263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_33_milliard_kerult_Tallai_focicsapatahoz","timestamp":"2018. december. 17. 09:21","title":"3,3 milliárd került Tállai focicsapatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oswaldo korán kelt, már reggel hétkor sorban állt egy havannai pékség előtt, hogy friss kenyeret vegyen. Mire a pultig jutott, elfogyott a készlet. A pék azt javasolta, jöjjön vissza 11 óra után. Megtette, de akkor is az orra előtt vitték el az utolsó veknit. „Gyere fél háromra” – hangzott a következő javaslat.","shortLead":"Oswaldo korán kelt, már reggel hétkor sorban állt egy havannai pékség előtt, hogy friss kenyeret vegyen. Mire a pultig...","id":"20181217_A_kommunista_tervgazdalkodas_totalis_csodje_mar_a_kenyer_is_luxuscikk_Havannaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c475ab-d428-41d9-93b3-f9170f729688","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_A_kommunista_tervgazdalkodas_totalis_csodje_mar_a_kenyer_is_luxuscikk_Havannaban","timestamp":"2018. december. 17. 11:24","title":"A kommunista tervgazdálkodás totális csődje, már a kenyér is luxuscikk Havannában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355411e9-1386-4fc0-97f0-601fb5295ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tüntetések zajlottak Budapesten - írja a hirado.hu, pedig még le sem zajlottak.\r

","shortLead":"Újabb tüntetések zajlottak Budapesten - írja a hirado.hu, pedig még le sem zajlottak.\r

","id":"20181216_A_hiradohu_szerint_mar_lezarultak_a_tuntetesek_pedig_epp_az_ablakuk_alatt_zajlik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=355411e9-1386-4fc0-97f0-601fb5295ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c911b3-8eeb-4cef-9773-9d4a49b76238","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_A_hiradohu_szerint_mar_lezarultak_a_tuntetesek_pedig_epp_az_ablakuk_alatt_zajlik","timestamp":"2018. december. 16. 20:41","title":"A hirado.hu szerint már lezárultak a tüntetések, pedig épp az ablakuk alatt zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181216_Orban_adventi_fotojan_mar_felsejlik_az_uj_munkahelye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e9ccb3-bf0c-48b7-8721-c00a3d059fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692b02ed-dd8e-4fe0-8a25-a0a97077725e","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Orban_adventi_fotojan_mar_felsejlik_az_uj_munkahelye","timestamp":"2018. december. 16. 18:01","title":"Orbán adventi fotóján már felsejlik az új munkahelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]