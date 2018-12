Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8aa94df-e613-490b-b26e-f40226f40923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök hajnalban olyan karambolt rögzített a szlovákiai D1-es autópálya egyik biztonsági kamerája, amit többször meg kell nézni, hogy elhiggyük.","shortLead":"Csütörtök hajnalban olyan karambolt rögzített a szlovákiai D1-es autópálya egyik biztonsági kamerája, amit többször meg...","id":"20181220_autobaleset_bmw_szlovakia_alagut_autopalya_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8aa94df-e613-490b-b26e-f40226f40923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c379366d-1b18-4ab0-954e-3d1b927fad3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_autobaleset_bmw_szlovakia_alagut_autopalya_baleset","timestamp":"2018. december. 20. 14:12","title":"Filmeken látni olyan brutális balesetet, mint ez a szlovákiai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész-tévés elárulta, miért jár a tüntetésekre.



","shortLead":"A zenész-tévés elárulta, miért jár a tüntetésekre.



","id":"20181220_Hajos_Andras_Az_Orban_rezsim_egyik_legnagyobb_trukkje_az_a_hazugsag_hogy_de_legalabb_rend_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868df7c9-8f09-4a83-ade2-593d34ffaef8","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Hajos_Andras_Az_Orban_rezsim_egyik_legnagyobb_trukkje_az_a_hazugsag_hogy_de_legalabb_rend_van","timestamp":"2018. december. 20. 09:25","title":"Hajós András: Az Orbán-rezsim egyik legnagyobb trükkje az a hazugság, hogy \"de legalább rend van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","shortLead":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","id":"20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569affc9-beee-426a-8e5b-ad59feaefdd9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","timestamp":"2018. december. 20. 14:24","title":"Patkányok lepték el Washingtont, már a Fehér Házba is beköltöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" – mondta Kun Szabó István, a Honvédkórház parancsnoka a Magyar Időknek csütörtöki interjújában. Elfogadható magyarázatot ugyan nem adott az egyes botrányokra, mondott annál cifrább dolgokat, természetesen az előző kormány felelőssége is előkerült.","shortLead":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" – mondta Kun...","id":"20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84229b4-dcad-46b9-8e9d-dbf98cef4f40","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","timestamp":"2018. december. 20. 10:32","title":"A Honvédkórház vezetője nem érti, miért nem vállaltak kétszer annyi ügyeletet az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baa926c-6486-4cc4-964c-aa0508803ef3","c_author":"D.A","category":"gazdasag","description":"De kap a várpalotai Trianon Múzeum Alapítvány is.","shortLead":"De kap a várpalotai Trianon Múzeum Alapítvány is.","id":"20181221_12_milliardot_ad_a_kormany_az_esztergomi_bazilika_felujitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4baa926c-6486-4cc4-964c-aa0508803ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc3875-b7a3-4907-b383-6d4885972812","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_12_milliardot_ad_a_kormany_az_esztergomi_bazilika_felujitasara","timestamp":"2018. december. 21. 08:50","title":"12 milliárdot ad a kormány az esztergomi bazilika felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a Fidesz-karácsonyról üzent a tüntetőknek.","shortLead":"A politikus a Fidesz-karácsonyról üzent a tüntetőknek.","id":"20181220_Lazar_a_tuntetoknek_Mi_gyertyat_gyujtunk_nem_szankokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e15e0-6f65-400e-831c-90f2003cd4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Lazar_a_tuntetoknek_Mi_gyertyat_gyujtunk_nem_szankokat","timestamp":"2018. december. 20. 20:51","title":"Lázár: Mi gyertyát gyújtunk, nem szánkókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Polgári üzenet és proletár üzenet.","shortLead":"Polgári üzenet és proletár üzenet.","id":"20181220_TGM_Ket_uzenet_Ader_Janosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de7749ca-5125-4761-a4cb-eacceed4f705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bca6c-93e0-4dc0-866e-a3d4025682a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_TGM_Ket_uzenet_Ader_Janosnak","timestamp":"2018. december. 20. 11:00","title":"TGM: Két üzenet Áder Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor Ferenc ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Most kiderült, mekkora összegről van szó.","shortLead":"Kedden bilincsben vittek el egy volt fideszes képviselőt az encsi járási hivatalból. Az ügyészség azt közölte, Ódor...","id":"20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d754b7-a653-44ab-9a6d-7b136fdbef23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_encs_fideszes_politikus_jarasi_hivatal_hivatali_vesztegetes_korrupcio","timestamp":"2018. december. 20. 14:36","title":"4 millió forintot kért a bilincsben elvitt fideszes és társa egy ügyintézésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]