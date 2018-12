Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan álláshirdetéseket adott fel az elmúlt hónapokban az Apple, amelyek arról vallanak, a cég saját kézbe venné az iPhone-ok egyik fontos alkotóelemének az előállítását.","shortLead":"Olyan álláshirdetéseket adott fel az elmúlt hónapokban az Apple, amelyek arról vallanak, a cég saját kézbe venné...","id":"20181220_apple_5g_modem_chip_allashirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bea5bd8-a2d9-4a81-8954-6d184d2efae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fb3c7d-0031-409f-8511-48d8818f3292","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_apple_5g_modem_chip_allashirdetes","timestamp":"2018. december. 20. 17:03","title":"Álláshirdetések árulkodnak arról, miben mesterkedik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott, 2019-es EP-listájából. A névsort vezető Trócsányi László jelenlegi igazságügyi minisztert annak ellenére jelölhetik uniós biztosnak jövőre, hogy a Magyarországot az Európai Bizottságban jelenleg képviselő Navracsics Tibor erősebb tárcát kaphatna az újrázással, mint az újonc miniszter. ","shortLead":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott...","id":"20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a7fad7-6f7a-43f7-9e4c-249dd2e5cc51","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","timestamp":"2018. december. 20. 17:40","title":"Navracsics–Trócsányi–Bajkai-csere jöhet jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" – mondta Kun Szabó István, a Honvédkórház parancsnoka a Magyar Időknek csütörtöki interjújában. Elfogadható magyarázatot ugyan nem adott az egyes botrányokra, mondott annál cifrább dolgokat, természetesen az előző kormány felelőssége is előkerült.","shortLead":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" – mondta Kun...","id":"20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84229b4-dcad-46b9-8e9d-dbf98cef4f40","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","timestamp":"2018. december. 20. 10:32","title":"A Honvédkórház vezetője nem érti, miért nem vállaltak kétszer annyi ügyeletet az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette. Utóbbiról hangfelvétele is van. ","shortLead":"Egy tüntető letörte egy rendőrautó tükrét, elmondása szerint az egyik eljáró rendőr megverte és veréssel fenyegette...","id":"20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90725da6-9233-4cd9-a7d4-01939bda7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866499c4-b0fb-468b-9009-984d6b1e14df","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Nyomoz_az_ugyeszseg_a_veressel_fenyegeto_rendor_ugyeben","timestamp":"2018. december. 20. 15:41","title":"Nyomoz az ügyészség a veréssel fenyegető rendőr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Publicisztikában fejti ki Margaret Atwood, többek között A szolgálólány meséje írója, miért olyan fontos a sajtó szabadságának megőrzése.","shortLead":"Publicisztikában fejti ki Margaret Atwood, többek között A szolgálólány meséje írója, miért olyan fontos a sajtó...","id":"20181221_Margaret_Atwood_Ha_elveszitjuk_a_szabad_sajtot_megszununk_demokracianak_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef09f1-94d6-4f56-8d01-3fea0691df07","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Margaret_Atwood_Ha_elveszitjuk_a_szabad_sajtot_megszununk_demokracianak_lenni","timestamp":"2018. december. 21. 15:59","title":"Margaret Atwood: Ha elveszítjük a szabad sajtót, megszűnünk demokráciának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre a kiadóknak pályázni.



","shortLead":"Gimnazistáknak és szakgimnazistáknak is szüksége lesz a készülő tankönyvekre. Mindössze 30 nap áll rendelkezésre...","id":"20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2bde2-8de3-486f-9279-a17226d42f53","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Mar_lehet_palyazni_honvedelem_tankonyvek_keszitesere","timestamp":"2018. december. 20. 12:21","title":"Készülhetnek a tankönyvek a honvédelemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a4d41-d086-48f0-af5f-e00beda81439","c_author":"Balogh Csaba","category":"itthon","description":"A hatóságok segítségével összesen 29 kutyát, köztük sok labrador retrievert mentettek ki állatvédők egy gyulai szaporítótelepről kedden délután. A helyszínen szörnyű körülmények uralkodtak, már nem minden állatot találtak életben.","shortLead":"A hatóságok segítségével összesen 29 kutyát, köztük sok labrador retrievert mentettek ki állatvédők egy gyulai...","id":"20181220_gyulai_szaporitotelep_allatmentes_kobzas_retriever_rescue","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49a4d41-d086-48f0-af5f-e00beda81439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b337f30c-6006-40cf-a0ae-b13b967dc149","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_gyulai_szaporitotelep_allatmentes_kobzas_retriever_rescue","timestamp":"2018. december. 20. 09:38","title":"29 kutyát mentettek ki a gyulai rémálomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a369059e-c947-422b-9a29-5bc111ddb26f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A szocialista étkezési kultúrának erős öröksége van, de jó úton járunk, hogy ezt levetkőzzük – mondja Rosenstein Tibor, aki közel hatvan éve van a vendéglátós szakmában. Családi vendéglőjük, amelyet ma már fiával, Róberttel vezet, Budapest egyik legelismertebbje. A gasztroforradalomról, Steven Spielberg vacsorájáról, és a mirelittel való szakításról is beszéltünk.","shortLead":"A szocialista étkezési kultúrának erős öröksége van, de jó úton járunk, hogy ezt levetkőzzük – mondja Rosenstein Tibor...","id":"20181219_Rosenstein_Tibor_Rosenstein_Robert_vendeglo_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Spektrum_gasztronomia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a369059e-c947-422b-9a29-5bc111ddb26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef3d244-6769-48e3-a595-40ac7387113d","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Rosenstein_Tibor_Rosenstein_Robert_vendeglo_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Spektrum_gasztronomia","timestamp":"2018. december. 19. 20:25","title":"A vendéglő, amelynek évekig titkos volt a telefonszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]