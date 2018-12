Kb. egy rémálom volt a cicával hazajönni LA-ből, ráadásul késett a Lufthansa – kezdi Instaszoriját Vajna Tímea.

Az utazás 16 óra volt, folytatja, Chanel – ez a macska neve – folyton nyávogott, kapart, amikor pedig kivette a dobozból, rászóltak Vajna Tímeára. „Ráadásul egy idegbajos ült előttem, akinek semmi sem volt jó.”

© Instagram

Október végén, két hónappal ezelőtt írtunk meg, hogy Vajna Tímea magángéppel vitte ki macskáját Amerikába. Akkor azt írta:

„A mosoly mögött sok sírás van. Tegnap, miután landoltam, egyszerűen képtelen voltam aludni hajnali 2-től és aggódtam, hogy mi lesz a macskámmal, miután a cicámat megműtötték és most tudtam meg, hogy nem túl jók a mostani véreredményei. Minél többet szeretnék vele lenni. Folyamatosan járunk orvosokhoz. Amerikában is viszem hétfőn, hátha itt vannak új módszerek. Annyira köszönöm a férjemnek, hogy magangéppel jöhettem, soha nem szoktam, csak akkor, ha vele utazom. Ezt kértem a szülinapomra, hogy el tudjam hozni a cicámat, mert most nem lehet elkábítani az utazáshoz.”