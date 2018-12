Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó karambolozott.","shortLead":"Két autó karambolozott.","id":"20181224_Balesetben_meghalt_ket_ember_meghalt_a_83as_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0473dbb4-cfcd-4115-9ca9-f41d4f5487f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b825e59-1f20-44f9-93b2-6c2c568b1f91","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_Balesetben_meghalt_ket_ember_meghalt_a_83as_uton","timestamp":"2018. december. 24. 11:51","title":"Balesetben meghalt két ember meghalt a 83-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"James Mattis védelmi miniszter után egy újabb magas rangú amerikai tisztségviselő, Brett McGurk is otthagyta Donald Trumpot. Az amerikai elnök a maga szokásos módján reagált: azt írta, semmit sem jelent, hogy távozott az Iszlám Állam (IS) ellen harcoló nemzetközi koalícióba delegált amerikai csúcsképviselő.","shortLead":"James Mattis védelmi miniszter után egy újabb magas rangú amerikai tisztségviselő, Brett McGurk is otthagyta Donald...","id":"20181223_Ujabb_magasrangu_diplomata_hagyta_ott_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c29f8d6-02ba-4524-9356-3de51ea3c6d7","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Ujabb_magasrangu_diplomata_hagyta_ott_Trumpot","timestamp":"2018. december. 23. 11:59","title":"Újabb magasrangú diplomata hagyta ott Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stephen Curry volt a címvédő Golden State nyerőembere.","shortLead":"Stephen Curry volt a címvédő Golden State nyerőembere.","id":"20181224_NBA_Hajszalon_mult_a_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9325ea-3180-407f-b4ef-0ecf3593e435","keywords":null,"link":"/sport/20181224_NBA_Hajszalon_mult_a_vereseg","timestamp":"2018. december. 24. 11:18","title":"NBA: Hajszálon múlt a vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebb8011-84e1-4f62-8752-f3cf1bf7d925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjon le a \"tökéletes karácsonyról\", máris sok feszültségtől megszabadul. Szondy Máté pszichológussal beszélgettünk.","shortLead":"Mondjon le a \"tökéletes karácsonyról\", máris sok feszültségtől megszabadul. Szondy Máté pszichológussal beszélgettünk.","id":"20181224_Agyara_megy_a_csalad_karacsonykor_Mondunk_par_tippet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ebb8011-84e1-4f62-8752-f3cf1bf7d925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ad4650-1b2f-4ab6-83a0-c9b8a5df5189","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Agyara_megy_a_csalad_karacsonykor_Mondunk_par_tippet","timestamp":"2018. december. 24. 13:00","title":"Agyára megy a családja karácsonykor? Adunk pár tippet, hogyan kezelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szökőárt vélhetően a szorosban lévő Anak Krakatau (Krakatau gyermeke) nevű vulkán kitörése, és az azt követő víz alatti földcsuszamlás váltotta ki.","shortLead":"A szökőárt vélhetően a szorosban lévő Anak Krakatau (Krakatau gyermeke) nevű vulkán kitörése, és az azt követő víz...","id":"20181224_Tovabb_emelkedik_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama_es_ez_meg_nem_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cda33e-3e47-432a-aedc-fa1167096207","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Tovabb_emelkedik_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama_es_ez_meg_nem_a_vege","timestamp":"2018. december. 24. 08:15","title":"Tovább emelkedik az indonéziai szökőár áldozatainak száma, és ez még nem a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cd9e7d-f436-4346-a3e9-88dce6f921b1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Néhány éve a fenyőállítás-ajándékcsomagolás-kontrollvesztett bejglifalás-apatikus Reszkessetek betörők-bámulás kör egy új karácsonyi tevékenységgel bővült: a karácsonyfa fotójának kiposztolásával, és mások kiposztolt fáinak nézegetésével. ","shortLead":"Néhány éve a fenyőállítás-ajándékcsomagolás-kontrollvesztett bejglifalás-apatikus Reszkessetek betörők-bámulás kör...","id":"20181224_Ezert_ne_posztolja_a_karacsonyfaja_fotojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24cd9e7d-f436-4346-a3e9-88dce6f921b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8a1bd9-4d46-4414-9cf0-6dc0a042f1fa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181224_Ezert_ne_posztolja_a_karacsonyfaja_fotojat","timestamp":"2018. december. 24. 15:10","title":"Ezért ne posztolja a karácsonyfája fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de5f7e1-cbd8-4dfa-8ad7-c09bbd94757f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181223_Erdemes_beleallni_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Ivan_Zsolt_foszerkeszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4de5f7e1-cbd8-4dfa-8ad7-c09bbd94757f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c8ef66-6766-4e8b-9341-5c0577d754c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Erdemes_beleallni_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Ivan_Zsolt_foszerkeszto","timestamp":"2018. december. 23. 14:00","title":"\"Érdemes beleállni!\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Nagy Iván Zsolt, a hvg.hu felelős szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hétvégén Port Talbotban, egy dél-walesi iparvárosban tűnt fel a legújabb Banksy-stencil egy vakolatlan garázs falán. ","shortLead":"A hétvégén Port Talbotban, egy dél-walesi iparvárosban tűnt fel a legújabb Banksy-stencil egy vakolatlan garázs falán. ","id":"20181223_Cinikus_karacsonyi_udvozletet_kuldott_Banksy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2f0e3-c8cc-4de3-a953-9804a585aecc","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Cinikus_karacsonyi_udvozletet_kuldott_Banksy","timestamp":"2018. december. 23. 18:07","title":"Cinikus karácsonyi üdvözletet küldött Banksy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]