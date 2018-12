Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Megható képeslapon kívánt boldog karácsonyt a soproni rendőröknek egy kisfiú. Mészáros Martin Maximusz, aki idén kezdte az általános iskolát, harmadik éve küld üzenetet az egyenruhásoknak.

"Az első osztályos kisfiú idén is boldog karácsonyt, erőt, egészséget kívánt a rendőrkapitányság dolgozóinak, továbbá biztosította őket, hogy még mindig a rendőrök a nyerők" – számolt be a rendőrség honlapja.

A kisfiút Horváth Péter törzszászlós és Nagy Csaba főtörzsőrmester meg is látogatta, és megköszönte neki, hogy idén is gondolt a soproni rendőrökre. A látogatás során Martin az egyik szolgálati autóba is beülhetett, majd a járőrök hasznos baleset-megelőzési ajándékokat adtak át a tiszteletbeli kollégának.