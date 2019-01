Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1c92a4a-f71d-43dc-8b70-dc9b3701f2b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tudjuk, hogy pár nap múlva mindenki láthatja a világpremierjén, de itt szinte tényleg minden látszik.","shortLead":"Tudjuk, hogy pár nap múlva mindenki láthatja a világpremierjén, de itt szinte tényleg minden látszik.","id":"20190101_mercedes_benz_cla_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c92a4a-f71d-43dc-8b70-dc9b3701f2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e50c7e-42ba-4d16-8c5e-8eaf990b0977","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_mercedes_benz_cla_premier","timestamp":"2019. január. 01. 19:02","title":"Ennek az új kecskeméti Mercinek már a színét sem álcázzák - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2036cf-9211-4ef8-b728-f400eced5dcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Noha az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker még pár napja azt mondta, Románia nem alkalmas erre a tisztségre.","shortLead":"Noha az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker még pár napja azt mondta, Románia nem alkalmas erre a tisztségre.","id":"20181231_Januar_1jetol_Romania_az_Europai_Unio_soros_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e2036cf-9211-4ef8-b728-f400eced5dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9525aa9b-b712-4318-aec3-bd0565b817af","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Januar_1jetol_Romania_az_Europai_Unio_soros_elnoke","timestamp":"2018. december. 31. 12:22","title":"Január 1-jétől Románia az Európai Unió soros elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két halálos baleset is történt éjjel.","shortLead":"Két halálos baleset is történt éjjel.","id":"20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74462c8-272f-4bcf-b597-1edccfb30444","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","timestamp":"2019. január. 01. 09:23","title":"Halálra gázoltak egy nőt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy még akkor is elmentsen minden begépelt üzenetet, ha azt el sem küldte a felhasználó.","shortLead":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van...","id":"20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bca6ed3-435e-46c7-bcad-be07010079ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","timestamp":"2019. január. 02. 08:03","title":"Elkezdett valamit írni a Facebookon, de inkább törölte? Ne fogadjon arra, hogy tényleg törlődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy Imrével pedig semmi problémája nincs a kormánynak.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy...","id":"20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff23629-eed8-4752-a2e1-6a5584f6d7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","timestamp":"2018. december. 31. 15:31","title":"Gulyás Gergely: Az ellenzék nagy része antidemokratikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem háromezer riasztást kaptak a mentők szilveszter éjjelén.","shortLead":"Csaknem háromezer riasztást kaptak a mentők szilveszter éjjelén.","id":"20190101_Szemserulest_is_okozott_pirotechnikai_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934281af-d679-46df-b8c0-6d3e85be8018","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Szemserulest_is_okozott_pirotechnikai_eszkoz","timestamp":"2019. január. 01. 09:47","title":"Szemsérülést is okozott pirotechnikai eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","shortLead":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","id":"20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b9f8f2-efff-45ed-8282-cef93b9cc2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","timestamp":"2019. január. 01. 15:14","title":"Ferenc pápa: \"Ne higgyük, hogy a politika csak a kormányzók kiváltsága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","shortLead":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","id":"20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eec5a6-d53f-491f-a222-75f0d97532d6","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","timestamp":"2018. december. 31. 20:13","title":"A Bee Gees klasszikusával kíván boldog újévet a mentőszolgálat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]