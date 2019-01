Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","shortLead":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","id":"20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69bc820-eaf7-42d3-b54f-e8bd4f1b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","timestamp":"2019. január. 07. 09:45","title":"Elárulja az MLSZ, mire költik a tao-pénzeket, csak megírni nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését megnyerte.","shortLead":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését...","id":"20190105_manchester_united_solskjaer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a62c3e6-a160-4d37-bc7a-5e95d80acfec","keywords":null,"link":"/sport/20190105_manchester_united_solskjaer","timestamp":"2019. január. 05. 16:25","title":"Solskjaer máris rekorder a Manchester Unitednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8c3ba9-2b5f-4599-a184-3f9d9b9e1a78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen élnek a határozott idejű, azaz hűségidős szerződésekre vonatkozó szabályok 2017 őszén életbe lépett változásai által kínált lehetőségekkel – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) távközlési szolgáltatások használatát lakossági körben vizsgáló 2018-as felmérésének előzetes adataiból. Az új előfizetők kétharmada már csak egy év hűségidőt vállalt, tíz megkérdezettből kilenc teljesen elégedett a határozott idejű szerződésével, viszont a 2018-ban szerződést kötött előfizetőknek csak alig hatvan százaléka tudta, hogy a készülék nélküli hűségidőplafon egy évre csökkent.","shortLead":"Egyre többen élnek a határozott idejű, azaz hűségidős szerződésekre vonatkozó szabályok 2017 őszén életbe lépett...","id":"20190107_nmhh_husegido_vallalasa_felmeres_12_honap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b8c3ba9-2b5f-4599-a184-3f9d9b9e1a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd3c7a-1a25-47aa-9f0a-e89e7503caab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nmhh_husegido_vallalasa_felmeres_12_honap","timestamp":"2019. január. 07. 10:33","title":"Jött a törvénymódosítás, aztán máris elillant a magyarok hűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai haditengerészet egyik hadihajója elleni terrorista támadást. A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg.","shortLead":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai...","id":"20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c9dca-9f82-4c80-97db-0d219072ed90","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","timestamp":"2019. január. 06. 17:02","title":"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","shortLead":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","id":"20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cbf08-5758-49eb-89b6-3f3016c7f356","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","timestamp":"2019. január. 07. 05:59","title":"Öt megyére adták ki a figyelmeztetést hófúvás miatt, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár értékben váltottak jegyet, ezzel hazai bevétele csaknem elérte a 260 millió dollárt.



","shortLead":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár...","id":"20190107_Tovabbra_is_nagyot_megy_az_Aquaman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be7151-f4c2-4c04-86a2-c63633ae237a","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Tovabbra_is_nagyot_megy_az_Aquaman","timestamp":"2019. január. 07. 10:09","title":"Továbbra is nagyot megy az Aquaman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","shortLead":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","id":"20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f560a25-6b08-4391-a0ff-bc0d943bc0ea","keywords":null,"link":"/sport/20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","timestamp":"2019. január. 05. 15:02","title":"A Stuttgart és a Galatasaray is vinné Szalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vidéki rendezvényről tartott haza.","shortLead":"Egy vidéki rendezvényről tartott haza.","id":"20190105_lukcsi_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89df72e6-7fb6-44c9-9fc8-d6a47f9caea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe929961-87f6-4bba-b49a-51d105cfaeb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_lukcsi_katalin","timestamp":"2019. január. 05. 20:18","title":"Az ellenzéki politikus Lukácsi Katalin árokba csúszott kocsijával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]