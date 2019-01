Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

4-5 százalékos áremelkedés várható januárban, az évben később még tovább drágulhatnak a biztosítási díjak. 50 ezer forint fölé ugrik a kötelező átlagos éves díja - 2019. január. 10. 19:42 Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták a légikikötőt. A repülőtér üzemeltetője 225 milliárd forintos fejlesztést is bejelentett. Itt az újabb ferihegyi rekord - 2019. január. 09. 13:25 A levelet író főtitkár szerint a sikeres gazdaság tényezői a magasabb képzettség és a nagyobb bérek, nem pedig a túlórakeret növelése. Levélben üzent Orbánnak az Európai Szakszervezeti Szövetség a túlóratörvény miatt - 2019. január. 09. 20:41 Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves börtönbüntetést kapott. A volt miniszter bűnlajstroma elég hosszú, a kémkedés mellett kábítószert is csempészett, valamint bankkártya csalással is próbálkozott. 11 évet kapott az Iránnak kémkedő izraeli ex-miniszter - 2019. január. 09. 11:25 Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint a falvakban élőkön csattan az ostor. Több kistelepülésen is felháborodást okozott a helyi fiókok bezárása, pedig a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank fiókjainak harmadára is lakat kerülhet. Vidéki takarékok bezárása: „Most megint a cihában tarthatjuk a pénzünket?" - 2019. január. 09. 11:23 Az idei évben sem maradt el Mark Zuckerberg újévi fogadalma, ezúttal pedig egy igen nagy fába vágta a fejszéjét. A következő 365 napban szeretne egy sor olyan fontos kérdést megválaszolni, amely befolyásolhatja a társadalom és az egyén jövőjét is. Újévi fogadalmat tett Mark Zuckerberg, és ez az ön jövőjére is hatással lehet - 2019. január. 09. 11:33 Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás jegyében. Bojkottot hirdetett Vágó Gábor "a NER-t kiszolgáló" cégekkel szemben - 2019. január. 09. 13:37