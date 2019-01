Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"525c5bdc-6b6f-43a0-b51f-f8a1679a76e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdődhet a repülőgépbe oltott léghajóra emlékeztető Airlander 10 gyártása, miután a világ leghosszabb repülője megkapta a gyártási engedélyt.","shortLead":"Megkezdődhet a repülőgépbe oltott léghajóra emlékeztető Airlander 10 gyártása, miután a világ leghosszabb repülője...","id":"20190113_Megkapta_a_gyartasi_engedelyt_a_vilag_leghosszabb_repulogepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525c5bdc-6b6f-43a0-b51f-f8a1679a76e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7c2d5b-f70e-43b6-8839-d9a41669f837","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megkapta_a_gyartasi_engedelyt_a_vilag_leghosszabb_repulogepe","timestamp":"2019. január. 13. 17:45","title":"Megkapta a gyártási engedélyt a világ leghosszabb repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190112_Nezze_itt_vannak_a_heti_lottoszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f8564-2e8d-4e59-9a66-db5acda7a31d","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Nezze_itt_vannak_a_heti_lottoszamok","timestamp":"2019. január. 12. 19:52","title":"Nézze, itt vannak a heti lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996c7688-2382-4bd7-a95a-b7347355feb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vörös Brigádok gyilkosa a hetvenes években volt aktív.","shortLead":"A Vörös Brigádok gyilkosa a hetvenes években volt aktív.","id":"20190113_Elfogtak_egy_olasz_vorosterroristat_Boliviaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=996c7688-2382-4bd7-a95a-b7347355feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f855b7a-3c03-4a23-8b80-1739ca70286e","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Elfogtak_egy_olasz_vorosterroristat_Boliviaban","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"Elfogtak egy olasz vörösterroristát Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","shortLead":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","id":"20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c68c2-e76f-4bc7-b5a7-509a94590709","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","timestamp":"2019. január. 13. 12:00","title":"Jég alá szorult és meghalt egy ember egy somogyi tavacskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állati termékek ára csökkent, de ez sem tudta ellensúlyozni, hogy a növényi termékek árai megugrottak.","shortLead":"Az állati termékek ára csökkent, de ez sem tudta ellensúlyozni, hogy a növényi termékek árai megugrottak.","id":"20190114_Oriasit_dragultak_a_zoldsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f32bdb-ddd9-4f93-a56e-c29f0ebf7993","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Oriasit_dragultak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. január. 14. 09:09","title":"Óriásit drágultak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78e77c-0423-46ba-847e-b25544a00ea4","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","timestamp":"2019. január. 13. 16:44","title":"Újabb magyar gyorskorcsolya-siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált, mint a sztetoszkóp az általános orvoslásnak. Bár tesztjéről több tízezer tanulmány készült, Hermann Rorschach életéről mindezidáig egyetlen átfogó életrajzot sem adtak ki. Ezen változtat a The Times által az év gondolatébresztő könyvének választott kötet, Damion Searls munkája. ","shortLead":"A Rorschach-tesztet ma is évente több mint egymillió emberrel veszik fel, és olyannyira a pszichológia jelképévé vált...","id":"20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff56bd37-ffa8-47ce-b11f-67c5c45153ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc92d7c-a5c9-41f7-8824-be4114047ad5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190113_7_dolog_amit_fontos_tudni_a_Rorschachteszt_alkotojarol","timestamp":"2019. január. 13. 20:15","title":"7 dolog, amit fontos tudni a Rorschach-teszt alkotójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","shortLead":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","id":"20190113_bmw_lakokocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d179d-5ba0-4f99-88f1-aacef0ee18f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_bmw_lakokocsi","timestamp":"2019. január. 13. 10:18","title":"Már lakókocsit is csinál a BMW. Persze a maga stílusában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]