[{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A brit teniszező öt szettben, több mint négyórás küzdelemben kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","shortLead":"A brit teniszező öt szettben, több mint négyórás küzdelemben kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","id":"20190114_andy_murray_tenisz_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_visszavonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869e43c3-7013-4322-ab7c-83e3c7d8379f","keywords":null,"link":"/sport/20190114_andy_murray_tenisz_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_visszavonulas","timestamp":"2019. január. 14. 15:16","title":"Könnyeivel küszködve nyilatkozott Andy Murray, többé talán nem is játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezeket a számokat kellett volna kitalálni, de végül senkinek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett volna kitalálni, de végül senkinek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","id":"20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa44444-ca93-468e-afa6-d9e92b33c40d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. január. 13. 16:55","title":"Íme a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bankban túlórázhattak pénteken, hogy legalább a nap végére megérkezzen a technikai hiba miatt elakadt nyugdíj, a hétvégén mégis akadt olyan nyugdíjas, aki arra panaszkodott, hogy nem kapott semmit. Felelős továbbra sincs, és egyesek késedelmi kamat megfizetését kezdeményeznék.","shortLead":"Több bankban túlórázhattak pénteken, hogy legalább a nap végére megérkezzen a technikai hiba miatt elakadt nyugdíj...","id":"20190114_Most_mar_a_bankoktol_fugg_hogy_kinek_mikor_erkezik_meg_a_nyugdija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2f14d8-6885-4b3c-adcc-16a9fe62cd61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Most_mar_a_bankoktol_fugg_hogy_kinek_mikor_erkezik_meg_a_nyugdija","timestamp":"2019. január. 14. 15:36","title":"Senki sem állt ki legalább egy bocsánatkéréssel a csúszó nyugdíjutalások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez: egy olyan eszközt készítettek, ami képes automatikusan felismerni és elfedni a bőrhibákat.","shortLead":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez...","id":"20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0819f-5c59-4124-a9e4-305ba03c6d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 15. 11:03","title":"Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e877b1e-c547-434f-892f-c599db180a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak egy hete került ki a Burls Art nevű YouTube-csatornára egy videó, de már közel 7 millió megtekintésnél jár. Mondjuk van is mit nézni: a feltöltő 1200 színes ceruzából rak össze egy gitárt.","shortLead":"Még csak egy hete került ki a Burls Art nevű YouTube-csatornára egy videó, de már közel 7 millió megtekintésnél jár...","id":"20190114_szines_ceruza_elektromos_gitar_burls_art","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e877b1e-c547-434f-892f-c599db180a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f6fc93-3da0-40e3-9935-86ca29146ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_szines_ceruza_elektromos_gitar_burls_art","timestamp":"2019. január. 14. 21:33","title":"Tudja, mit lehet csinálni 1200 színes ceruzából? Például egy működő gitárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nicolas Maduro venezuelai elnök ismét minimálbér-emelést jelentett be, igaz, az összeg az 1800 forintot sem éri el.","shortLead":"Nicolas Maduro venezuelai elnök ismét minimálbér-emelést jelentett be, igaz, az összeg az 1800 forintot sem éri el.","id":"20190115_Van_egy_orszag_ahol_negyszeresere_emeltek_a_minimalbert_de_igy_sincs_minek_orulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe89efc2-0346-4c82-8a7c-cad57fa01f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Van_egy_orszag_ahol_negyszeresere_emeltek_a_minimalbert_de_igy_sincs_minek_orulni","timestamp":"2019. január. 15. 07:57","title":"Van egy ország, ahol négyszeresére emelték a minimálbért, de így sincs minek örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1 milliárd forintnyi Bitcoint zsebelt be, és a java még csak most jöhet.","shortLead":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1...","id":"20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb4ffa-488b-4237-8f7e-3eac105ac6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. január. 14. 16:03","title":"Ebből baj lehet: a legnagyobb rendszereket támadja és nagyon türelmes egy új zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41919228-a057-4788-adc1-eaf9bd80b293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két kerékre emelve állnak az autók.","shortLead":"Két kerékre emelve állnak az autók.","id":"20190114_parkolohely_kina_emelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41919228-a057-4788-adc1-eaf9bd80b293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edef9af1-71d7-415c-b2eb-f67831ef7419","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_parkolohely_kina_emelo","timestamp":"2019. január. 14. 12:22","title":"Szokatlan módszerrel spórolnak 60 százaléknyi parkolóhelyet Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]