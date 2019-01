Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint. Ugyanis idén babacsomagokat fognak szétosztani közöttük. 120 millió forintból.","shortLead":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint...","id":"20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7756fb-877e-4e0e-91d2-10435c51c938","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","timestamp":"2019. január. 16. 14:21","title":"120 millióból vesz babacsomagokat az állam a határon túli magyar családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá \"egy utolsó, szemét, becstelen gazembernek\" is hívta egy másik írásában.","shortLead":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá...","id":"20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb768f53-7e2d-45f7-b8c4-ff9f667dd1a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","timestamp":"2019. január. 16. 13:55","title":"Pert vesztett, fizetnie kell Bayer Zsoltnak, amiért trágár kifejezésekkel illette Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában valamiért nem tolongtak a vendégek a börtön tematikájú étteremben.","shortLead":"Kínában valamiért nem tolongtak a vendégek a börtön tematikájú étteremben.","id":"20190117_Csodkozelben_a_bortonkosztot_kinalo_etterem_mert_senki_nem_akar_ott_enni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5f9b62-497a-4338-948c-9e868bedcd85","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Csodkozelben_a_bortonkosztot_kinalo_etterem_mert_senki_nem_akar_ott_enni","timestamp":"2019. január. 17. 19:14","title":"Csődközelben a börtönkosztot kínáló étterem, mert senki nem akar ott enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96623aa8-2c78-4b11-a057-9ffbf528a94d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Továbbjutott a csoportkörből a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely 30-30-as döntetlent játszott Egyiptom csapatával a német-dán közös rendezésű tornán.","shortLead":"Továbbjutott a csoportkörből a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely 30-30-as döntetlent játszott Egyiptom...","id":"20190116_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_egyiptom_nagy_laszlo_jamali_iman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96623aa8-2c78-4b11-a057-9ffbf528a94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d034f96-5a98-4273-b6b8-b7232b0b1258","keywords":null,"link":"/sport/20190116_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_egyiptom_nagy_laszlo_jamali_iman","timestamp":"2019. január. 16. 19:46","title":"Kézilabda-vb: döntetlenre mentettek Nagy Lászlóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A jól ismert trükkel próbálkoznak E.on-ügyfeleket átverni: a cég értesítőihez hasonlító mailben kérnek pénzt.","shortLead":"A jól ismert trükkel próbálkoznak E.on-ügyfeleket átverni: a cég értesítőihez hasonlító mailben kérnek pénzt.","id":"20190117_Az_Eon_nevevel_visszaelve_kernek_penzt_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956ad72a-dbbb-40f1-a2b3-7c003bd4e20c","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Az_Eon_nevevel_visszaelve_kernek_penzt_csalok","timestamp":"2019. január. 17. 18:06","title":"Az E.on nevével visszaélve kérnek pénzt csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esti állapothoz képest előrelépve a 26. helyen fejezte be a szerdai szakaszt Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a Peruban zajló Dakar-ralin.","shortLead":"Az esti állapothoz képest előrelépve a 26. helyen fejezte be a szerdai szakaszt Szalay Balázs, Bunkoczi László páros...","id":"20190117_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783cadd8-107c-4d0b-ad14-13372f5dab02","keywords":null,"link":"/sport/20190117_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali","timestamp":"2019. január. 17. 13:14","title":"Top 20-ban Szalayék a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beteg azóta jól van, az azóta elvégzett vizsgálatok szerint a daganat egy jelentős része elpusztult.","shortLead":"A beteg azóta jól van, az azóta elvégzett vizsgálatok szerint a daganat egy jelentős része elpusztult.","id":"20190117_Nalunk_eddig_nem_alkalmazott_radioembolizacios_daganatterapiat_vegeztek_a_SOTE_klinikajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f7236-8d71-42b3-aa43-3ce4eb7d9a7d","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Nalunk_eddig_nem_alkalmazott_radioembolizacios_daganatterapiat_vegeztek_a_SOTE_klinikajan","timestamp":"2019. január. 17. 09:16","title":"Nálunk eddig nem alkalmazott terápiát végeztek a SOTE klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most úgy tűnik, nem lesz tömeges felmondás, de néhány orvos még kitart a távozás mellett.","shortLead":"Most úgy tűnik, nem lesz tömeges felmondás, de néhány orvos még kitart a távozás mellett.","id":"20190117_Hetfoig_kell_donteniuk_a_Honvedkorhaz_dolgozoinak_vallaljake_a_honvedelmi_statuszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8648951-b64b-4db1-91d8-4927b94cc7c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Hetfoig_kell_donteniuk_a_Honvedkorhaz_dolgozoinak_vallaljake_a_honvedelmi_statuszt","timestamp":"2019. január. 17. 07:15","title":"Hétfőig kell dönteniük a Honvédkórház dolgozóinak, vállalják-e a honvédelmi státuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]