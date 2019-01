Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar győzelem, hogy idén Budapesté lett az Európa Sportfővárosa cím, 200 millió forintot terveznek elkölteni a rendezvényekre. Az összeg csaknem fele gálára, tanácsadásra és projektmunkatársakra megy el.","shortLead":"Magyar győzelem, hogy idén Budapesté lett az Európa Sportfővárosa cím, 200 millió forintot terveznek elkölteni...","id":"20190123_Budapest_az_europai_sportfovaros_el_is_megy_ra_200_millio_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ea1db5-e020-485c-a00d-85f9811c0f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Budapest_az_europai_sportfovaros_el_is_megy_ra_200_millio_forint","timestamp":"2019. január. 23. 09:29","title":"Budapest az európai sportfőváros, el is megy rá 200 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jutott be a legjobbak közé a Susotázs és a Ruben Brandt, a gyűjtő. A Roma és A kedvenc taroltak a kategóriákban. ","shortLead":"Nem jutott be a legjobbak közé a Susotázs és a Ruben Brandt, a gyűjtő. A Roma és A kedvenc taroltak a kategóriákban. ","id":"20190122_Oscar_dij_gala_jeloltek_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4798a2c-6b97-494c-9302-ebd0c28cdf57","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Oscar_dij_gala_jeloltek_listaja","timestamp":"2019. január. 22. 15:05","title":"Akár Oscart is nyerhet a Bohém rapszódia? Kihirdették a jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","shortLead":"Gigi Wu, a tajvani híresség szakadékba zuhant túrázás közben.","id":"20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdfa4a73-2789-455b-9475-17aa3badd668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff347-5ad8-4bb1-9d48-8d824fb84527","keywords":null,"link":"/elet/20190122_baleset_erte_halalra_fagyott_a_bikinis_turazo","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Baleset érte, halálra fagyott a bikinis túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több területet lefed a visszatérése.","shortLead":"Egyre több területet lefed a visszatérése.","id":"20190122_Most_mar_reklamfilmben_is_hallhatjuk_Kulka_Janost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1452169a-2fd6-4256-bb79-ff464d472f4d","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Most_mar_reklamfilmben_is_hallhatjuk_Kulka_Janost","timestamp":"2019. január. 22. 13:25","title":"Most már reklámfilmben is hallhatjuk Kulka Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió feletti rajongótábort felmutatni.

","shortLead":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió...","id":"20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14acce53-a919-4f1e-ba86-0c0bc7a05640","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","timestamp":"2019. január. 22. 10:43","title":"Kasza Tibi továbbra is verhetetlen a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő módon nem az HBO-t, nem is Amazon Prime Videót és még csak nem is a Hulut tartja fenyegetésnek a Netflix, hanem az egyik legsikeresebb keresztplatform játékot, a Fortnite-ot.","shortLead":"Meglepő módon nem az HBO-t, nem is Amazon Prime Videót és még csak nem is a Hulut tartja fenyegetésnek a Netflix, hanem...","id":"20190123_netflix_fortnite_hbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c281f777-e87e-41c4-bae6-b1136ea07a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9006948c-19e1-48ae-899a-d18ab031c10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_netflix_fortnite_hbo","timestamp":"2019. január. 23. 14:03","title":"Ez érdekes: egy játéktól tartanak a leginkább a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c60d8c0-a4b5-438b-93cd-304ba8682e94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megrepedhet az üzemanyag-vezeték, ezért megelőző javítást végeznek el rajtuk. Két évjárat érintett. ","shortLead":"Megrepedhet az üzemanyag-vezeték, ezért megelőző javítást végeznek el rajtuk. Két évjárat érintett. ","id":"20190123_Visszahivnak_219_ezer_Volvot_mert_baj_lehet_veluk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c60d8c0-a4b5-438b-93cd-304ba8682e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d13dcd2-dd3b-4a1d-b593-392d11904449","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_Visszahivnak_219_ezer_Volvot_mert_baj_lehet_veluk","timestamp":"2019. január. 23. 14:57","title":"Visszahívnak 219 ezer Volvót, mert baj lehet velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","shortLead":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","id":"20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf0ceba-8888-4212-a46e-1bfdc5ae0644","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","timestamp":"2019. január. 22. 20:10","title":"Nyomtatni fogják a svájci gárdisták sisakját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]