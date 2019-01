Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó szerint.

Hawaii legújabb csodája ugyanis egy avokádófa több mint 3 kilós termése, ami 2019 első világrekordjai közé írta be magát és Kenji Fukumitsu holualoai gazdálkodót, akinek a farmján termett. Az óriásavokádó már fel is került a Világrekordok Akadémiájának honlapjára. Az újszülött nagyságú, aligátorkörtének is hívott gyümölcs (pontosabban gyümölcszöldség) ugyanis 6 font 11,8 unciát, vagyis 3 kilót és 5 dekát (lefelé kerekítve) nyomott, amikor a múlt csütörtökön megmérték. Tessék csak belegondolni, hogy műfajában a jó átlag 25 dkg, a fél és egykilós közötti példányok fajtától függően már meglehetősen nagynak számítanak.

© albawaba.com

A hírt világgá repítő West Hawaii Today arról is beszámolt, hogy a gazdálkodó a Konai Sürgősségi Központnak ajándékozta az avokádót, ahová már máskor is vitt haszongyümölcsöt. Amikor Joy McElroy dermatológus meglátta a legújabb adományt, lemérette asszisztenseivel mielőtt a hűtőszekrénybe tették volna. „Fukumitsu úr szerint ez normális méret. Ez nem normális. Ez egy világrekord” – mondta rögtön az orvosnő. S a hitelesítés igazolta is, jól saccolt.

Kenji Fukumitsu fiával, Miltonnal gazdálkodik családi birtokukon. Az avokádófát, amelyen a rekordnagyságú darab termett, 1941-ben ültették a szülei. Nem ritkák rajta a hasonló nagyságú termések, Fukumitsu szerint még ennél nagyobb, 7-8 fontosak (3,5-4 kg) is előfordultak már, de esze ágában sem volt vele dicsekedni.

© westhawaiitoday.com

Most viszont nem kerülhette el a világhírt, megdöntve az eddigi avokádó-Guinness-rekordot, ami 5 font 8 uncia volt, és tavaly érte el a hiloi Felicidad Pasalo. Az előző, 2017-es csúcsot a kealakekuai Pamela Wang tartotta 5 font 3,6 unciával. Érdekesség, hogy mindegyik település Hawaii-szigeten található, úgyhogy tudják ezek az aligátorkörték, hova kell születni.

Hawaiin az avokádót előszeretettel fogyasztják cukrozva vagy édes gyümölcslével elkeverve. Afrodiziákumként is számon tartják, ami valószínűleg nem annyira hatóanyagainak, mint inkább a formájának köszönhető.

© sxc.hu

Tény, hogy sokoldalú alapanyag, számos hasznos élettani hatással. Úgy az ezredforduló tájékától nálunk is egyre többször tűnt fel, s pár év múltán a legnagyobb természetességgel bevonult a konyhánkba a szupermarketekből, a piacok standjairól. Legfeljebb azután kell kajtatni jobb lelőhelyeket, hogy ne kőkemény legyen, bár előbb-utóbb úgyis megérik, ha nem a hűtőben tartva várjuk a csodát.