Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet megállapította, Putyin propagandaadója nem pártatlan.","shortLead":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet...","id":"20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d722f5-f79b-4503-95c6-43eb7b7bc82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","timestamp":"2019. január. 31. 17:22","title":"Az oroszok szerint a BBC az Iszlám Állam ideológiáját propagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző évekhez hasonlóan erősödő kereslettel, de még mérsékeltebb tranzakciószámmal indult 2019 ingatlanpiaca. ","shortLead":"Az előző évekhez hasonlóan erősödő kereslettel, de még mérsékeltebb tranzakciószámmal indult 2019 ingatlanpiaca. ","id":"20190201_Egyetlen_abra_mutatja_meg_hogy_meg_mindig_fenyevekre_vagyunk_a_valsag_elotti_ingatlanpiaci_teljesitmenytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2788964e-fe7e-4ada-8cf4-d3e5093a0d4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Egyetlen_abra_mutatja_meg_hogy_meg_mindig_fenyevekre_vagyunk_a_valsag_elotti_ingatlanpiaci_teljesitmenytol","timestamp":"2019. február. 01. 15:32","title":"Egyetlen ábra mutatja meg, hogy még mindig fényévekre vagyunk a válság előtti ingatlanpiaci teljesítménytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznél és a KDNP-nél pedig mindent rendben talált.","shortLead":"A Fidesznél és a KDNP-nél pedig mindent rendben talált.","id":"20190131_4_ev_alatt_816_millio_forintot_szedetett_be_az_ellenzeki_partoktol_az_ASZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5c85b9-4990-4e84-bbf0-c26763b97d16","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_4_ev_alatt_816_millio_forintot_szedetett_be_az_ellenzeki_partoktol_az_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 06:14","title":"4 év alatt 816 millió forintot szedetett be az ellenzéki pártoktól az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikájából.","shortLead":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki...","id":"20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b06eee7-d5b8-46e1-9b7e-e68997aedade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","timestamp":"2019. január. 31. 06:40","title":"Kevesebb az épülő új ingatlanra felvett hitel, a kétgyerekes csokban bíznak a beruházók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3af8846-fc84-4356-bf7f-de0ddbbef5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub híradójában két szabálytalanságról készült felvételt mutattak, csak az egyiknek lett következménye.","shortLead":"Az RTL Klub híradójában két szabálytalanságról készült felvételt mutattak, csak az egyiknek lett következménye.","id":"20190130_Videon_ket_durva_zarovonalon_valo_visszakanyarodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3af8846-fc84-4356-bf7f-de0ddbbef5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da280b1-1454-4e7b-a49f-8ffb8bbf10e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Videon_ket_durva_zarovonalon_valo_visszakanyarodas","timestamp":"2019. január. 30. 21:15","title":"Videón két durva megfordulás, záróvonal nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90542d31-cec5-4210-a828-4f6f85f1b562","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az M8-ra egy keveset még várnunk kell, addig is azonban itt a G-Power elképesztően erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra egy keveset még várnunk kell, addig is azonban itt a G-Power elképesztően erős 8-as modellje.","id":"20190131_670_loerovel_tamad_ez_az_uj_8as_bmw_m850i_m8_tuning_gpower","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90542d31-cec5-4210-a828-4f6f85f1b562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643a6fcf-cdef-41e6-b5d9-70a3d2171a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_670_loerovel_tamad_ez_az_uj_8as_bmw_m850i_m8_tuning_gpower","timestamp":"2019. január. 31. 15:21","title":"670 lóerővel támad ez az új 8-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel a bevallásban. A politikus sokat kavart 2018-ban: törlesztett egy nagyot a banki hiteléből, de közben magánszemélytől felvett egy másikat. A megtakarításai nagyjából annyival csökkentek, amennyit kölcsönadott valakinek. De mi lett vajon a 95+8 milliós osztalék sorsa?","shortLead":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel...","id":"20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdd30bd-3be3-4675-a706-e37a7dfd6243","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:43","title":"104 milliós osztalékot vett fel erdélyi agrárcégeiből Bánki Erik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A National Geographic Wild idén februárban is átfogó tematikus műsorfolyamot szentel a nagymacskáknak. A Nagymacskák hónapja célja, hogy bemutassa a kihalás szélére került nagymacskák életét, és felhívja a figyelmet megmentésük fontosságára.","shortLead":"A National Geographic Wild idén februárban is átfogó tematikus műsorfolyamot szentel a nagymacskáknak. A Nagymacskák...","id":"20190131_national_geographic_wild_nagymacskak_honapja_oroszlanok_hete_leopardok_tigrisek_pumak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfcbf1b-65db-42d8-b556-196382b1dbd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_national_geographic_wild_nagymacskak_honapja_oroszlanok_hete_leopardok_tigrisek_pumak","timestamp":"2019. január. 31. 11:03","title":"Különleges hónap indul vasárnap a National Geographic Wildon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]