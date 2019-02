Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e68230c3-63e0-4c8c-872b-1d8d9ad7a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. Lajos a bíróság szerint feszítővassal többször fejen ütötte a képviselőt, majd megfojtotta. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"D. Lajos a bíróság szerint feszítővassal többször fejen ütötte a képviselőt, majd megfojtotta. Az ítélet nem jogerős. ","id":"20190131_15_evet_kapott_a_fideszes_Balla_Irma_megolesevel_vadolt_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68230c3-63e0-4c8c-872b-1d8d9ad7a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4c9c9c-8eac-487a-8569-5a5813d3d045","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_15_evet_kapott_a_fideszes_Balla_Irma_megolesevel_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 31. 11:09","title":"15 évet kapott a fideszes Balla Irma megölésével vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem ő, hanem Orbán Viktor költözött a Várba, mégis Kövér Lászlóra mondható az, hogy puritán módon él – vagyonnyilatkozata szerint. De azért egy kicsit sikerült félre is tennie.","shortLead":"Nem ő, hanem Orbán Viktor költözött a Várba, mégis Kövér Lászlóra mondható az, hogy puritán módon él –...","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Kover_Laszlo_Fidesz_hazelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1a600c-df1b-45b9-8450-4e9628c320cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Kover_Laszlo_Fidesz_hazelnok","timestamp":"2019. február. 01. 00:10","title":"Kövér Lászlónál megállt az idő, de fél év alatt spórolt kétmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bcee82-b144-402d-9697-1088bb6d3662","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt. ","shortLead":"Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt. ","id":"20190131_Mar_halalos_aldozatai_is_vannak_a_sarkvideki_hidegnek_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46bcee82-b144-402d-9697-1088bb6d3662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b758c65-19f2-403c-9d48-f14b05517222","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Mar_halalos_aldozatai_is_vannak_a_sarkvideki_hidegnek_Amerikaban","timestamp":"2019. január. 31. 19:39","title":"Már halálos áldozatai is vannak a sarkvidéki hidegnek Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdb3294-4ab3-4a73-a2b9-82c64cc7cb3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190130_Meggyes_negerkocka_a_Demokrata_mar_a_sutemenyreceptnel_is_migransozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efdb3294-4ab3-4a73-a2b9-82c64cc7cb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd20a793-1d7c-423f-b8b5-6396d0d5f8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Meggyes_negerkocka_a_Demokrata_mar_a_sutemenyreceptnel_is_migransozik","timestamp":"2019. január. 30. 17:19","title":"Meggyes négerkocka: a Demokrata már a süteményreceptnél is migránsozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Eggyel növelte iPhone mobiljai számát, kettővel meg adósságának számát – ez utóbbit millióban kell érteni, nulláról lett kétmillió.","shortLead":"Eggyel növelte iPhone mobiljai számát, kettővel meg adósságának számát – ez utóbbit millióban kell érteni, nulláról...","id":"20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Szel_Bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbf92f-40a3-470f-8941-1374284775ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Vagyonnyilatkozat_2019_Szel_Bernadett","timestamp":"2019. február. 01. 00:25","title":"Kétmilliós tartozása lett Szél Bernadettnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4699cf24-3f51-49e2-973d-8da4b8f2f4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics Lászlónak hajszálra annyi megtakarítása van, mint fél évvel korábban. Sőt, megszűnt akadémiai tanácsadói munkáját leszámítva már-már állandónak is mondhatnánk az innovációs és technológiai miniszter vagyoni helyzetét. ","shortLead":"Palkovics Lászlónak hajszálra annyi megtakarítása van, mint fél évvel korábban. Sőt, megszűnt akadémiai tanácsadói...","id":"20190201_Palkovics_Laszlo_vagyonnyilatozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4699cf24-3f51-49e2-973d-8da4b8f2f4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcf14f5-39db-43f5-a503-ee36d6834a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Palkovics_Laszlo_vagyonnyilatozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:34","title":"Palkovics László vagyonbevallása szerint is szakított az Akadémiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kislány történetével visszaélve magyar álhíroldalak hazugságokat terjesztenek róla, komoly veszélybe sodorva ezzel a gyermek életét meghosszabbító terápia költségének összegyűjtését.","shortLead":"A kétegyházi Dicsa Noémi ritka betegségben szenved, egyetlen esélye egy 68 millió forintos amerikai kezelés...","id":"20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf26aaf-b2ac-422c-881c-558b5802605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e66ef07-0683-4c9d-aaa2-a3d833829f1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_alhir_valotlansag_hazugsag_dicsa_noemi_ketegyhaza_izomsorvadas_gyujtes_kezeles","timestamp":"2019. január. 30. 08:03","title":"Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ded5e-5227-44fb-884c-2c972e19c659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A holland múzeumok kiakadtak, mert a hercegnő nem ajánlotta fel a rajzot nekik megvételre. A miniszterelnök szerint ez az egész magánügy.\r

\r

","shortLead":"A holland múzeumok kiakadtak, mert a hercegnő nem ajánlotta fel a rajzot nekik megvételre. A miniszterelnök szerint...","id":"20190130_Krisztina_holland_hercegno_vitat_kavaro_dontese_23_milliardert_adta_el_Rubensrajzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42ded5e-5227-44fb-884c-2c972e19c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0719b00-9413-4516-9458-bc3b18158078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Krisztina_holland_hercegno_vitat_kavaro_dontese_23_milliardert_adta_el_Rubensrajzat","timestamp":"2019. január. 30. 20:39","title":"Krisztina holland hercegnő vitát kavaró döntése: 2,3 milliárdért adta el Rubens-rajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]