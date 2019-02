Mint arról hírt adtunk, Madrid január 28. és 30. között három napra „hivatalosan” is a gasztronómiai fővárosává vált, ahová a világ minden részéről érkeztek neves szakácsok, szakértők, a bor- és italágazat képviselői. Ezúttal aktív részesei lehettünk a fúziós csúcstalálkozónak, mert Koppenhága és San Francisco mellett Budapest lett a harmadik meghívott vendégváros, ahol az előadások, bemutatók, viták és beszélgetések olyan fő területeket érintettek, mint a mesterséges intelligencia, a big data és az innováció a gasztronómia területén.

A XVII. Madrid Fusión kiemelten három fő témára fókuszált: a mesterséges intelligencia, a big data és az innováció a gasztronómia területén. A fő programjában tartott bemutatót Győrffy Árpád, a Kollázs – Brasserie & Bar konyhafőnöke, aki libamáj zserbót készített, míg Palágyi Eszter, a Michelin-csillagos Costes séfje szarvasfilé prezentációjával bűvölte el az auditórium közönségét. Hozzájuk csatlakozott Bárdos Sarolta, a Tokaj Nobilis Borászat tulajdonos-borásza a 2013-as 5 puttonyos Aszú bemutatásával és Nagy Zoltán bártender, a Boutiq’ Bar tulajdonosa, aki különleges Madame Budapest koktéljával keltett figyelmet.

A folyamatosan megújuló magyar konyhaművészet tradíciót és innovációt ötvöző irányvonalát képviselték a magyar standon a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület képviselői által kínált ételek, sütemények – szilvásváradi pisztráng szarvasgombával és zellerrel, bárány- és libamájfalatok szomolyai feketecseresznye-lekvárral, somlói galuska, zserbó –, empírikus tapasztalást kínálva a kongresszus résztvevőinek.

A magyarok jelenlétéről, szerepléséről többek között olyan nagyobb lapok és hírportáljaik írnak, mint az ABC, az El Economista és a The Diplomat in Spain, Carlos Maribona, a legtekintélyesebb gasztronómiai kritikus is meglátogatta a magyar standot is, ahol a SVÉT elnöke, Ruprecht László fogadta. Maribona pisztrángot kóstolt szarvasgomba szósszal, valamint bárány- és libamáj falatkákat.

Maribona kóstolt - és meggyőztük © Facebook

Természetesen a médiavisszhangban boraink értékelése sem marad el: ”Magyarország rendkívül jó minőségű borok széles választékával rendelkezik. A borászok új generációja, akik a hagyományos szőlőtermesztést és a modern technológiát ötvözik az előállítási folyamatban, kiváló minőségű borokat hoznak létre a Balaton, Eger, Tokaj, Szekszárd és Villány borvidékein” – írják az említett lapok. Mindez nagyon elismerő a világszínvonalat képviselő spanyol borok hazájában.

Az El Economista is külön cikkben foglalkozott a magyarok részvételével a Madrid Fuisón 2019-en. Hangsúlyt adva annak, hogy Magyarország az Európában libamáj-feldolgozással foglalkozó öt ország között van – ugyanis rajtunk kívül Spanyolország, Franciaország, Belgium és Bulgária foglalkozik ezzel a fontos exportcikket is jelentő ínyencséggel. Így nem véletlen emelik ki a prezentációból: „ami igazán meglepte a közönséget az a Foie Gras Gerbeaud volt”. Lám, azért tudtunk a kifinomult gasztronómiával rendelkező spanyoloknak is újat mutatni.

© Facebook

A The Diplomatic In Spain figyelmét is felkeltette Budapest és a megújult magyar gasztronómia első alkalommal való jelenléte a nemzetközi csúcstalálkozón. Nagyon úgy tűnik, hogy igyekeznek sokakat meggyőzni: nemcsak megnézni, de „megkóstolni” is érdemes Magyarországot!