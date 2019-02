Az derült ugyanis ki, hogy azoknak a férfiaknak, akik fogyasztottak vagy jelenleg is fogyasztanak kannabiszt, magasabb volt a spermiumszámuk, mint azoknak, akik soha nem éltek a droggal - írja a Bloomberg. A Harvard bostoni székhelyű T. H. Chan Közegészségügyi Iskolájában végzett felmérés során 2000 és 2017 között a kutatók összesen 662 férfitől vettek mintát, a tesztalanyok átlagéletkora 36 év volt, többségében fehérek és főiskolát végzett emberek kerültek a mintába. Mindegyikőjükben közös volt, hogy párjukkal meddőségi klinikára fordultak segítségért.

A résztvevőknek ki kellett tölteniük egy kérdőívet arról, hogy használtak-e valaha marihuánát, és ha igen, akkor mikor, vagy jelenleg is használók-e. A kutatók arra számítottak, hogy az előzetes feltételezések alapján azoknak a férfiaknak lesz alacsonyabb a spermiumszámuk, akik élnek vagy éltek korábban a füves cigivel, ehhez képest ennek az ellenkezője jött ki eredményként. Azoknak a férfiaknak, akik fogyasztottak kannabiszt, milliliterenként átlagosan 62,7 millió volt a spermiumszámuk, azoknak, akik viszont sosem használták a drogot, ez a szám 45,4 millió/ml volt. Ezenkívül azt is kimutatták, hogy a kannabiszhasználók esetében a tesztoszteronszint magasabb volt.

Hogy ebből mi minden következik?

Maximum annyi - hűti le a kedélyeket a kutatást vezető Jorge Chavarro -, hogy megállapítható: még mindig rendkívül keveset tudunk a marihuána egészségünkre és a reprodukciós szerveinkre gyakorolt hatásairól. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények alapján biztosan nem lehet kijelenteni, hogy a füves cigi használata fokozná a férfiak termékenységét.

Egyelőre azt sem tudják a kutatók megmondani, hogy pontosan mitől volt magasabb a spermiumszám a füves cigit használók körében, az viszont köztudott, hogy az agyunkban lévő endokannabionid rendszer (receptorok csoportja, mely részt vesz az élettani folyamatok, mint az étvány, fájdalomérzet, sport utáni eufória és a kannabisz növény pszichoaktív hatásainak közvetítésében) szerepet játszik a termékenység szabályozásában is.

Allan Pacey brit kutató szerint is jobb kellő óvatossággal kezelni az amerikai kollégák eredményeit, és ha valaki családot akar alapítani, nem érdemes még több marihuánát fogyasztania. Ő megfordítja a logikát, és a következőképp fogalmaz: "ahogy a szerzők is hangsúlyozták, a magasabb spermakoncentrációval rendelkező férfiaknak nagyobb valószínűséggel volt több tesztoszteron is a szervezetükben. Így valószínűleg több marihuánát is szívnak, mert (a tesztoszteron miatt) több kockázatot mernek vállalni".

