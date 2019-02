Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c5c0e8-4e5d-4bc1-98e0-3d5f3e8de37f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok egy rövid, de igen hatásosnak tűnő videóval kívánják felhívni a figyelmet az elvakult mobilhasználat veszélyeire.","shortLead":"A hatóságok egy rövid, de igen hatásosnak tűnő videóval kívánják felhívni a figyelmet az elvakult mobilhasználat...","id":"20190215_sokkolo_videot_adott_ki_a_magyar_rendorseg_fokuszban_a_mobilozo_zombik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c5c0e8-4e5d-4bc1-98e0-3d5f3e8de37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0db0fae-6428-4363-a592-564c6ae448ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_sokkolo_videot_adott_ki_a_magyar_rendorseg_fokuszban_a_mobilozo_zombik","timestamp":"2019. február. 15. 11:41","title":"Sokkoló videót adott ki a magyar rendőrség, fókuszban a mobilozó zombik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Villámgyorsan lenyomta a kormány a 21 Balaton-környéki önkormányzat torkán a balatoni hajózás visszaállamosítását. A települések lényegében maguknak köszönhetik, hogy hamarosan úgy táncolnak majd, ahogyan a kormány fütyül. ","shortLead":"Villámgyorsan lenyomta a kormány a 21 Balaton-környéki önkormányzat torkán a balatoni hajózás visszaállamosítását...","id":"20190214_balatoni_hajozas_meszaros_oligarcha_ner_kikoto_allamositas_lenyulas_bahart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e180a5dc-122a-4fae-9f40-9eb22984f756","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_balatoni_hajozas_meszaros_oligarcha_ner_kikoto_allamositas_lenyulas_bahart","timestamp":"2019. február. 14. 11:15","title":"\"Ahol Rogán Antal megjelenik, nem árt óvatosnak lenni\" – a NER viheti a Balaton maradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik felelőse pedig megszólalt az ügyben, hogy a kormány visszavonta a számlákat a brüsszeli csomagból.\r

\r

","shortLead":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik...","id":"20190214_Eliosbotrany_eltunt_Javor_feljelentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe8556-cd16-4d23-b6ae-e6f309e22fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Eliosbotrany_eltunt_Javor_feljelentese","timestamp":"2019. február. 14. 07:24","title":"Elios-botrány: eltűnt Jávor feljelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8104d82-c852-4cbf-bd81-b0c702ee9db3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. ","shortLead":"Lett következménye annak, hogy a Keménymag című műsorban lejákobozták Jakab Pétert. ","id":"20190215_Az_Echo_TV_elnezest_kert_a_burkolt_zsidozasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8104d82-c852-4cbf-bd81-b0c702ee9db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8e1358-01aa-4030-9e78-95d75093b508","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Az_Echo_TV_elnezest_kert_a_burkolt_zsidozasert","timestamp":"2019. február. 15. 14:21","title":"Az Echo TV elnézést kért a burkolt zsidózásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada0d8a1-3955-4baa-a35e-6a488c795eed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy a Moldván lebegő strandot és fürdőt terveznek Prága belvárosába. Ha minden jól megy, akkor a tájba tökéletesen belesimuló, mégis impozáns létesítmény 2019 nyarára el is készülhet. Mutatunk egy videót, hadd irigykedjünk egy kicsit.","shortLead":"Egy a Moldván lebegő strandot és fürdőt terveznek Prága belvárosába. Ha minden jól megy, akkor a tájba tökéletesen...","id":"20190215_Ez_jo_allna_a_Dunanak_is_furdot_epitenek_a_Moldvara_Pragaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ada0d8a1-3955-4baa-a35e-6a488c795eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305321d3-5606-4cf9-b257-07137fd47f4f","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Ez_jo_allna_a_Dunanak_is_furdot_epitenek_a_Moldvara_Pragaban","timestamp":"2019. február. 15. 10:44","title":"Ez jól állna a Dunának is: fürdőt építenek a Moldvára Prágában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","shortLead":"Elutasították Szabó Bálint feljelentését. ","id":"20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab09918-ddba-4114-8bc1-85145558e3b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nem_nyomoz_Botka_ellen_a_Szeviepugyben_a_NAV","timestamp":"2019. február. 13. 18:31","title":"Nem nyomoz Botka ellen Szeviép-ügyben a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab937dc5-122b-469a-a932-50ec732af66c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi album érdekessége, hogy kizárólag olyan számok vannak rajta, amelyek a PC alaplapjából érkeztek.","shortLead":"Az alábbi album érdekessége, hogy kizárólag olyan számok vannak rajta, amelyek a PC alaplapjából érkeztek.","id":"20190215_zenei_album_szamtogepes_rendszerhangokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab937dc5-122b-469a-a932-50ec732af66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbfcdd5-479a-4614-b816-2d4fc4b89934","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_zenei_album_szamtogepes_rendszerhangokbol","timestamp":"2019. február. 15. 15:03","title":"Ilyen zenei albumot biztos nem hallgatott még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két legkeményebb cikkelyt az új szerzői jogi irányelvből. A jelek szerint ebből nem lett semmi, a visszaszámlálás pedig már el is indult.","shortLead":"Januárban még elhalasztották a voksolást az Európai Parlamentben, azóta pedig az is felmerült, kiveszik a két...","id":"20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7187e30a-d5d5-4d9a-93cb-af0639e29499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c687f87b-6a7c-4448-a8d0-78130d45aef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_11_cikkely_13_cikkely_cenzura_nyilt_internet","timestamp":"2019. február. 14. 09:33","title":"Tavasszal szavaznak a törvényről, ami végleg megváltoztatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]