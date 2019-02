Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Villámgyorsan lenyomta a kormány a 21 Balaton-környéki önkormányzat torkán a balatoni hajózás visszaállamosítását. A települések lényegében maguknak köszönhetik, hogy hamarosan úgy táncolnak majd, ahogyan a kormány fütyül. ","shortLead":"Villámgyorsan lenyomta a kormány a 21 Balaton-környéki önkormányzat torkán a balatoni hajózás visszaállamosítását...","id":"20190214_balatoni_hajozas_meszaros_oligarcha_ner_kikoto_allamositas_lenyulas_bahart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e180a5dc-122a-4fae-9f40-9eb22984f756","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_balatoni_hajozas_meszaros_oligarcha_ner_kikoto_allamositas_lenyulas_bahart","timestamp":"2019. február. 14. 11:15","title":"\"Ahol Rogán Antal megjelenik, nem árt óvatosnak lenni\" – a NER viheti a Balaton maradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e217830-1996-4ecf-852d-165134c46a45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, kiterjesztett valósággal összeköthető játékcsaládot mutatott be a Lego. Nagy fordulat ez a játékgyártó történetében, most először dobnak piacra szolgáltatásként egy játékot. A készletek felépítése után a gyerekeknek szellemről szellemre haladva kell visszaváltoztatniuk a kísértetjárta világot normálissá. A cég állítja, ez az egyetlen olyan játék a piacon, amely zökkenőmentesen és teljes mértékben ötvözi a kiterjesztett valóságot (AR) a fizikai építéssel, új világot mutatva ezzel a gyerekeknek.","shortLead":"Új, kiterjesztett valósággal összeköthető játékcsaládot mutatott be a Lego. Nagy fordulat ez a játékgyártó...","id":"20190215_lego_hidden_side_keszletek_kiterjesztett_valosag_jatek_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e217830-1996-4ecf-852d-165134c46a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9463e5f8-3690-4992-a47c-530640fa29fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lego_hidden_side_keszletek_kiterjesztett_valosag_jatek_ar","timestamp":"2019. február. 15. 08:33","title":"Örökre megváltozhat a Lego: új készleteinél „sosem volt” játékélményt ígér a játékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy bérelt irodában működik, és öt főt foglalkoztat. ","shortLead":"A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy bérelt irodában működik, és öt főt foglalkoztat. ","id":"20190213_Evi_masfel_milliardot_kap_a_kormanytol_Ader_alapitvanya_amit_egy_volt_allamtitkar_igazgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a2a88-82ea-40f9-ba6e-9af6789b2390","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Evi_masfel_milliardot_kap_a_kormanytol_Ader_alapitvanya_amit_egy_volt_allamtitkar_igazgat","timestamp":"2019. február. 13. 20:51","title":"Volt államtitkár igazgatja Áder alapítványát, ami évi másfél milliárdot kap a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Fának rohantak az autójukkal. ","shortLead":"Fának rohantak az autójukkal. ","id":"20190214_Harman_meghaltak_egy_Bekes_megyeben_tortent_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359840f8-bbbd-4f86-96a8-0e6f241cf0e0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190214_Harman_meghaltak_egy_Bekes_megyeben_tortent_balesetben","timestamp":"2019. február. 14. 17:44","title":"Hárman meghaltak egy Békés megyében történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyokat bulizott decemberben, de most ismét jó életű. Vagy olyasmi.","shortLead":"Nagyokat bulizott decemberben, de most ismét jó életű. Vagy olyasmi.","id":"20190214_Keith_Richards_A_heroinrol_konnyebb_leszokni_mint_a_cigirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226a7c0a-7d75-44cb-9478-cc6a4326e9f8","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Keith_Richards_A_heroinrol_konnyebb_leszokni_mint_a_cigirol","timestamp":"2019. február. 14. 16:57","title":"Keith Richards: A heroinról könnyebb leszokni, mint a cigarettáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában.","shortLead":"Szlovéniában.","id":"20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd30503-7a09-40c5-8024-738651a8dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","timestamp":"2019. február. 15. 09:27","title":"Lemondott egy képviselő, miután ellopott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","shortLead":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","id":"20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fe268f-0d43-49f7-8313-4cc90653acb7","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","timestamp":"2019. február. 15. 07:04","title":"Trump egészséges, csak kissé dagadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","shortLead":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","id":"20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a8964-800b-43b4-b0d2-41f3c9124c00","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Öngyilkos támadó ölte meg Iránban a Forradalmi Gárda húsz tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]