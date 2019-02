Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","shortLead":"Szerencséjük van a fotósoknak, idén már másodszor láttak az országban fehér dámszarvast.","id":"20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a30f40-970d-462a-af18-bdb1cba342a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eb998b-7e0d-4e97-9071-f15fec9e1c23","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Feher_szarvast_fotoztak_a_Matraban","timestamp":"2019. február. 20. 20:16","title":"Fehér szarvast fotóztak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsidó származású képviselők listázását lényegében Vona Gábor volt pártelnökre kente.","shortLead":"A zsidó származású képviselők listázását lényegében Vona Gábor volt pártelnökre kente.","id":"20190219_Gyongyosi_szerint_a_Jobbik_csak_rajatszott_a_rasszista_antiszemita_erzelmekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=247edc1a-b7f6-4bcd-adcf-47a66c7f8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045d2e5-b0ba-442b-a0fa-ccc0b3541295","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Gyongyosi_szerint_a_Jobbik_csak_rajatszott_a_rasszista_antiszemita_erzelmekre","timestamp":"2019. február. 19. 17:53","title":"Gyöngyösi szerint a Jobbik csak rájátszott a rasszista, antiszemita érzelmekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon jöhetnek az országba.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kap a magyar hatóságok ellenőrzései alól, a vendégeik pedig szabadon...","id":"20190220_Minden_kedvezmenyt_megad_a_magyar_kormany_az_egykori_KGSTbanknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe138b36-e672-42ee-a861-b5d5d860db13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Minden_kedvezmenyt_megad_a_magyar_kormany_az_egykori_KGSTbanknak","timestamp":"2019. február. 20. 18:52","title":"Minden kedvezményt megad a magyar kormány az egykori KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovákia és Magyarország az elsők között szenvedné meg az amerikai autóipari védővámok bevezetését - írja a Bloomberg. ","shortLead":"Szlovákia és Magyarország az elsők között szenvedné meg az amerikai autóipari védővámok bevezetését - írja a Bloomberg. ","id":"20190219_Sulyos_hatassal_lenne_Magyarorszagra_ha_Trump_megvamolna_az_europai_autoimportot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce27620-5650-4d11-81fd-ec5c2f15de4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a3fd4-ded8-4fb2-a351-ba11cc176f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Sulyos_hatassal_lenne_Magyarorszagra_ha_Trump_megvamolna_az_europai_autoimportot","timestamp":"2019. február. 19. 18:14","title":"Súlyos hatással lenne Magyarországra Trump tervezett döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága meghívja a legfőbb ügyészt, hogy számoljon be az OLAF által is érintett ügyekről.","shortLead":"Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága meghívja a legfőbb ügyészt, hogy számoljon be az OLAF által is...","id":"20190219_Eliosugy_Polt_Peter_raporton_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86899b00-04a5-466f-a387-dac3c535ba64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Eliosugy_Polt_Peter_raporton_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. február. 19. 11:38","title":"OLAF-ügyek: Polt Pétert raportra hívják az Európai Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","shortLead":"A rajongók mostantól beleshetnek a kulisszák mögé. ","id":"20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b28d571c-3807-4722-9020-1e6c2e932c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae1c74c-651d-42d8-a432-294397c25694","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Victoria_Beckham_csatorna_divat_YouTube","timestamp":"2019. február. 20. 11:16","title":"Victoria Beckham divatcsatornát indított a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épületek előtti téren több ezer utas várakozik reggel 8 óra óta.","shortLead":"Az épületek előtti téren több ezer utas várakozik reggel 8 óra óta.","id":"20190219_tuz_miatt_kiuritettek_roma_egyik_repuloteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd2e5a6-04be-4d1b-9d4f-1561869814d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_tuz_miatt_kiuritettek_roma_egyik_repuloteret","timestamp":"2019. február. 19. 10:46","title":"Tűz miatt kiürítették Róma egyik repülőterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi négy gyerekre is rálőtt a lakása ablakából, többeknek sérülést okozott.","shortLead":"A férfi négy gyerekre is rálőtt a lakása ablakából, többeknek sérülést okozott.","id":"20190219_buszmegallo_lovoldozes_legpuska_vademeles_fegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a749781f-a13c-4c57-8628-95f5eef08aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_buszmegallo_lovoldozes_legpuska_vademeles_fegyhaz","timestamp":"2019. február. 19. 10:28","title":"Buszmegállóban várakozókra lövöldözött, 12 év fegyházra ítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]