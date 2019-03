Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik Budapestre erdélyi társadalomkutató szakemberek.","shortLead":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik...","id":"20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb7caa-74cf-4279-a23c-2b51a86b8a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. március. 03. 19:07","title":"Erdélyi kutatók álltak ki az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország globálisan nem is áll rosszul a nemek egyenlőségében, de az EU utolsó harmadában vagyunk.","shortLead":"Magyarország globálisan nem is áll rosszul a nemek egyenlőségében, de az EU utolsó harmadában vagyunk.","id":"20190303_Hat_orszag_van_a_vilagon_ahol_teljes_a_nok_es_a_ferfiak_egyenjogusaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5975aa53-a182-4bf6-9dcd-a47ad487f861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Hat_orszag_van_a_vilagon_ahol_teljes_a_nok_es_a_ferfiak_egyenjogusaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:59","title":"Hat ország van a világon, ahol teljes a nők és a férfiak egyenjogúsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros 32-32-es döntetlent játszott a címvédő Győri Audi ETO KC otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének ötödik fordulójában, szombat este.","shortLead":"A Ferencváros 32-32-es döntetlent játszott a címvédő Győri Audi ETO KC otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190302_Magyarmagyar_csucs_volt_a_noi_kezilanda_BLben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d905d993-2d98-45c1-a638-3555fbfca622","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Magyarmagyar_csucs_volt_a_noi_kezilanda_BLben","timestamp":"2019. március. 02. 21:25","title":"Magyar-magyar csúcs volt a női kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió kész további garanciákat adni az Egyesült Királyságnak, hogy megkönnyítse a brit parlamentnek a Brexit-megállapodás elfogadását - közölte Michel Barnier uniós főtárgyaló.","shortLead":"Az Európai Unió kész további garanciákat adni az Egyesült Királyságnak, hogy megkönnyítse a brit parlamentnek...","id":"20190302_Az_EU_kesz_tovabbi_garanciakkal_segiteni_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86adb7f3-25f7-488f-88f9-be3a808fc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17688e4-8dd7-483f-9445-47b56029e6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Az_EU_kesz_tovabbi_garanciakkal_segiteni_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2019. március. 02. 16:48","title":"Az EU kész további garanciákkal segíteni a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait. Birtokunkba került egy értékbecslés, amely még úgy is jóval magasabb árat állapít meg egy ingatlan esetében, hogy azt a szabad piacon nem lehet értékesíteni. Közben egy bírósági döntés értelmében egyelőre mégsem zárhatják le kerítéssel a telepet, a hirtelen meleg és a szemét miatt pedig megjelentek a patkányok is.","shortLead":"Az év végéig lebontják a Hős utcai gettót, az önkormányzat folyamatosan vásárolja fel az ott lakók lakásait...","id":"20190304_Hos_utca_kisajatitas_kobanya_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8881ade-eb71-4971-ac86-8aee3d7693aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d7b0c4-74c8-41fd-95bb-626f3373f439","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Hos_utca_kisajatitas_kobanya_onkormanyzat","timestamp":"2019. március. 04. 11:30","title":"A becsült ár felénél is kevesebbet kínál az önkormányzat a Hős utcai lakásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","shortLead":"Nagyjából két négyzetméternyi álmennyezet vált le és zuhant egy brit turistára, aki a poggyászára várt.","id":"20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c810d7ea-2ed9-45f2-8787-4833f0582c03","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_leszakadt_almennyezet_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_serult_brit_turista","timestamp":"2019. március. 04. 08:38","title":"Utasra szakadt az álmennyezet a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","shortLead":"A teniszező Babos Tímea lezárta az együttműködést eddig edzőjével, Nikola Horvattal.\r

","id":"20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b211933b-f71c-41ef-87ba-7fc11dd7f2e4","keywords":null,"link":"/sport/20190302_Babos_Timea_szakitott_edzojevel","timestamp":"2019. március. 02. 18:13","title":"Babos Tímea szakított edzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c1cc58-1081-46a1-893e-16a784c1f426","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az egyik leggyorsabb Opel, de a lehető legrosszabb időpontban látta meg a napvilágot. Kipróbáltuk a néhány év múlva várhatóan a gyűjtők kedvencévé váló legmorcosabb Insigniát.","shortLead":"Ez az egyik leggyorsabb Opel, de a lehető legrosszabb időpontban látta meg a napvilágot. Kipróbáltuk a néhány év múlva...","id":"20190303_elet_a_halal_utan_teszten_a_260_loeros_opel_insignia_gsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c1cc58-1081-46a1-893e-16a784c1f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f5f7c6-a758-408a-a302-b02164898c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_elet_a_halal_utan_teszten_a_260_loeros_opel_insignia_gsi","timestamp":"2019. március. 03. 16:00","title":"Élet a halál után: teszten a 260 lóerős Opel Insignia GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]