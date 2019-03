Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa6a0142-f787-4357-8d5c-44563b09c413","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig vizesedhet az épület, és bővíteni is nehéz.","shortLead":"Pedig vizesedhet az épület, és bővíteni is nehéz.","id":"20190306_Atlatszo_Megis_az_egykori_Kilian_laktanyaba_koltoztetik_a_Szechenyi_Konyvtarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa6a0142-f787-4357-8d5c-44563b09c413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f43ad3-458b-4b1a-9baf-c59e707575be","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Atlatszo_Megis_az_egykori_Kilian_laktanyaba_koltoztetik_a_Szechenyi_Konyvtarat","timestamp":"2019. március. 06. 12:56","title":"Átlátszó: Mégis az egykori Kilián laktanyába költöztetik a Széchényi Könyvtárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képviselőjük negyed évszázada még csodálta a liberális Orbánt, de pont olyan vezetővé vált, mint amilyeneket akkoriban kritizált.","shortLead":"Képviselőjük negyed évszázada még csodálta a liberális Orbánt, de pont olyan vezetővé vált, mint amilyeneket akkoriban...","id":"20190305_A_roman_Nemzeti_Liberalis_Part_szerint_is_mennie_kell_a_Fidesznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916ea6ae-3db0-43ec-a801-0e50380772b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_roman_Nemzeti_Liberalis_Part_szerint_is_mennie_kell_a_Fidesznek","timestamp":"2019. március. 05. 16:50","title":"A román Nemzeti Liberális Párt szerint is mennie kell a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt három feltételhez kötötte azt, hogy ne zárják ki tagságukból a Fideszt. A pártcsalád frakcióvezetője azonban sem a Fidesz, sem Orbán részéről nem látja, hogy ezeknek meg akarnának felelni.","shortLead":"Az Európai Néppárt három feltételhez kötötte azt, hogy ne zárják ki tagságukból a Fideszt. A pártcsalád frakcióvezetője...","id":"20190306_Weber_Orban_nem_mutat_kompromisszumkeszseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47afbf57-786a-459a-9720-c102fd9e75da","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Weber_Orban_nem_mutat_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2019. március. 06. 11:58","title":"Weber: Orbán nem mutat kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió 18 órától viszont már közzé fog tenni exit poll adatokat. ","shortLead":"Az unió 18 órától viszont már közzé fog tenni exit poll adatokat. ","id":"20190306_Este_11re_lesz_csak_eredmenye_az_EPvalasztasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0ae88d-580a-4b68-8d4e-10d7c5842e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Este_11re_lesz_csak_eredmenye_az_EPvalasztasnak","timestamp":"2019. március. 06. 18:21","title":"Este 11-re lesz csak eredménye az EP-választásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelést hajt végre.","shortLead":"A Hankook Tire Magyarország Kft. bejelentette, hogy idén átlagosan 13,6 százalékos alapbéremelést hajt végre.","id":"20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankook_a_beremelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee965ed-50a3-4237-bf92-ff45ca4c36af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e32b59-f255-4ca7-80e5-4c3350162a96","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Orakkal_a_sztrajk_utan_bejelentette_a_Hankook_a_beremelest","timestamp":"2019. március. 06. 11:57","title":"Órákkal a sztrájk után bejelentette a Hankook a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak ki részletek. ","shortLead":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak...","id":"20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee8e76-d3e1-463d-b077-7750e52a1a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 06. 16:33","title":"32 megapixeles kamera, 4500 mAh-es aksi: jó kis telefon jön a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három országban többségbe kerültek azok, akiknek egy percre sem kell felállni munka közben.","shortLead":"Három országban többségbe kerültek azok, akiknek egy percre sem kell felállni munka közben.","id":"20190306_Alig_van_orszag_ahol_tobben_vegeznek_kemeny_fizikai_munkat_mint_nalunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b07654-4a31-4abe-89e9-b7e117ed4574","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Alig_van_orszag_ahol_tobben_vegeznek_kemeny_fizikai_munkat_mint_nalunk","timestamp":"2019. március. 06. 06:45","title":"Alig van ország, ahol többen végeznek kemény fizikai munkát, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7c5fcb-cc3b-4a1a-b2e7-8fe586321011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyreigazító kampány – így nevezik.","shortLead":"Helyreigazító kampány – így nevezik.","id":"20190305_Atragasztja_a_Jobbik_a_kormany_plakatjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7c5fcb-cc3b-4a1a-b2e7-8fe586321011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a84eb2-163d-4d80-b7f0-86f5d9644d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Atragasztja_a_Jobbik_a_kormany_plakatjait","timestamp":"2019. március. 05. 12:51","title":"Átragasztja a Jobbik a kormány plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]