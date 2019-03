Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy értesült, fejlettebb gépeket szerezhet be a honvédség a légierő számára.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy értesült, fejlettebb gépeket szerezhet be a honvédség a légierő számára.","id":"20190307_gripen_vadaszrepulo_csere_magyar_legiero_fejlettebb_eszkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422b6ff0-d8d2-496b-9a1d-093836f71dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_gripen_vadaszrepulo_csere_magyar_legiero_fejlettebb_eszkozok","timestamp":"2019. március. 07. 07:20","title":"Lecserélhetik a magyar Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pillanatra úgy tűnt, hogy veszélyben van a műsorvezető, de ő higgadtan tűrte az énekes kirohanását.","shortLead":"Egy pillanatra úgy tűnt, hogy veszélyben van a műsorvezető, de ő higgadtan tűrte az énekes kirohanását.","id":"20190307_Megdobbento_kep_orokiti_meg_az_R_Kellyinterju_legerosebb_pillanatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7e9104-118b-4c8c-8803-2f056858f5f6","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megdobbento_kep_orokiti_meg_az_R_Kellyinterju_legerosebb_pillanatat","timestamp":"2019. március. 07. 11:23","title":"Megdöbbentő kép örökíti meg az R Kelly-interjú legerősebb pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","shortLead":"A dolgozóknak nyaralási és jelenléti bónusz is jár.","id":"20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334ff6c2-3933-4d0f-b615-e348f6af4d08","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Havi_30_ezer_forinttal_no_a_fizetes_egy_gyarban_az_osztrak_hatar_kozeleben","timestamp":"2019. március. 05. 16:53","title":"Havi 30 ezer forinttal nő a fizetés egy gyárban, az osztrák határ közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból – közölte a BMW a Sky News brit hírtelevízióval. Közben a Toyota is jelezte, hogy ha a kilépésnek negatív hatásai lesznek a működésükre, akkor veszélybe kerül a Derby melletti gyáruk működése.","shortLead":"Megfontolja, hogy elvigye a Mini gyártását az Egyesült Királyságból, ha az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai...","id":"20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2caef77-2e4c-4cb0-9503-915874eb6c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df51502e-3ac3-49e0-b595-13cd11796f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_brexit_mini_bmw_toyota_autogyartas","timestamp":"2019. március. 05. 19:26","title":"Brexit: bukhatják a britek a Minik gyártását, lelépne a Toyota is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak béremelésére vonatkozó ellenzéki javaslatot a kerületben.","shortLead":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak...","id":"20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878a3969-c665-4ddd-929a-47b156dfeaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Fideszesekre cserélte Sorost és Junckert új szórólapjain a XV. kerületi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.","shortLead":"Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.","id":"20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fidesz_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526850fe-037b-4f3f-8388-c348270369bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fidesz_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett","timestamp":"2019. március. 06. 08:01","title":"Politico: Le Pen frakciójával tárgyal a Fidesz, hátha hozzájuk átülhetnek a Néppárt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár. Március 21-24. között a magyar műtárgypiac legnevesebb szereplői képviseltetik magukat a rendezvényen, ahol egyedi anyaggal várják az amatőr és profi érdeklődőket. A szervezők célja egyrészt, hogy minőségi kikapcsolódást, élményt nyújtsanak a látogatóknak, másrészt felvállaltak egy edukációs küldetést is: műkedvelőket és kereskedőket közelebb hozni egymáshoz, a műgyűjtés generációkon átívelő, értékteremtő szerepére felhívni a figyelmet.","shortLead":"Több mint 10 éves kihagyás után Antik and Art Budapest néven újjáéled a nagysikerű Antik Enteriőr kiállítás és vásár...","id":"20190305_Antik_and_Art_Budapest_a_Millenarison_indul_ujra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f5b507-189a-4ff7-9094-38bb041011cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396d1f9e-63fe-44eb-926c-a1605eded6ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190305_Antik_and_Art_Budapest_a_Millenarison_indul_ujra","timestamp":"2019. március. 05. 13:51","title":"Antik and Art Budapest: a Millenárison indul újra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]