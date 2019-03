Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e793cc-04fe-44d6-a21a-6370f5305e23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alapvető jogok biztosa szerint a koraszülött intenzív osztályon (PIC) lévő gyermek joga és legjobb érdeke a szülő állandó jelenléte, ezért visszásságot okoz, hogy az egészségügyi-ellátó rendszer nem tudja ezt minden PIC osztályon biztosítani.","shortLead":"Az alapvető jogok biztosa szerint a koraszülött intenzív osztályon (PIC) lévő gyermek joga és legjobb érdeke a szülő...","id":"20190307_ombudsman_koraszulott_intenziv_osztaly_ombudsman_szekely_laszlo_szulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e793cc-04fe-44d6-a21a-6370f5305e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c87f74-374b-4bb8-b724-9dd8e0893102","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_ombudsman_koraszulott_intenziv_osztaly_ombudsman_szekely_laszlo_szulo","timestamp":"2019. március. 07. 13:50","title":"Ombudsman: Joga van a koraszülött intenzíven kezelt gyerekeknek ahhoz, hogy állandóan mellettük legyen a szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkahelyi stressz levezetésének szokatlan módját választotta Klaus O. A pszichológusa szerint emberkísérleteket végzett a munkatársain.","shortLead":"A munkahelyi stressz levezetésének szokatlan módját választotta Klaus O. A pszichológusa szerint emberkísérleteket...","id":"20190307_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_evekig_mergezte_a_kollegai_szendvicseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f0beca-f5dd-4f64-bbb7-dc8d9726e393","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_evekig_mergezte_a_kollegai_szendvicseit","timestamp":"2019. március. 07. 18:26","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki évekig mérgezte a kollégái szendvicseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e2457-1c37-43e8-a6be-0740fa39114d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stefano Domenicali a Lamborghini vezérigazgatója mutatta be pár napja a V10-es motorú Huracan Evo Spydert.","shortLead":"Stefano Domenicali a Lamborghini vezérigazgatója mutatta be pár napja a V10-es motorú Huracan Evo Spydert.","id":"20190307_Huracan_Evo_Spyder","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e2457-1c37-43e8-a6be-0740fa39114d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a68650-b530-4d83-afa6-5974a995ffff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_Huracan_Evo_Spyder","timestamp":"2019. március. 07. 09:28","title":"325 km/h-nál fogy el a kis Lambo új kabrió változata - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalások után pedig újra ülésezik az MTA elnöksége, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook-oldala.\r

\r

","shortLead":"A tárgyalások után pedig újra ülésezik az MTA elnöksége, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook-oldala.\r

\r

","id":"20190306_Csutortokon_ujra_targyal_az_MTA_a_kormannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d508f22-12ba-4294-801d-8f329c0419d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Csutortokon_ujra_targyal_az_MTA_a_kormannyal","timestamp":"2019. március. 06. 20:51","title":"Csütörtökön újra tárgyal az MTA a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","shortLead":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","id":"20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace2e67-695a-4f2f-9434-37f6f9372e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","timestamp":"2019. március. 07. 15:58","title":"Laura Codruta Kövesit támogatja az EP az európai főügyész tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyílt levelet írtak a szövetségnek, hogy mondják vissza a 2020-ra tervezett női tornát, mert emiatt bukhatna egy régebbi verseny.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a szövetségnek, hogy mondják vissza a 2020-ra tervezett női tornát, mert emiatt bukhatna...","id":"20190307_A_legjobb_magyar_teniszezok_kerik_fujjak_le_a_budapesti_fuvespalyas_tornat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac86d8d-e9e1-471a-afc1-38db5b6c7874","keywords":null,"link":"/sport/20190307_A_legjobb_magyar_teniszezok_kerik_fujjak_le_a_budapesti_fuvespalyas_tornat","timestamp":"2019. március. 07. 16:09","title":"A legjobb magyar teniszezők kérik, fújják le a budapesti füves pályás tornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","id":"20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47c9184-c589-4b0c-9802-c4bb29a27d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 07. 11:55","title":"Keresi a rendőrség, mert előzmény nélkül ütött meg egy járókelőt a Westendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen a fideszes jelöltnek. A körzeteket is felosztják egymás között és március 15-én is együtt ünnepelnek. ","shortLead":"A Jobbiktól a Momentumig minden párt benne van az összefogásban, hogy csak egyetlen ellenzéki kihívója legyen...","id":"20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309e46be-ed4f-4374-987d-bc3fd43cc445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c9fce6-a89e-44b9-97f1-ad4f4166c81b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Miskolcon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allit_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 16:42","title":"Miskolcon is közös polgármester-jelöltet állít az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]