A koncertről és az ott történtekről a Magyar Hang közöl beszámolót, innen tudjuk, hogy az A38 színpadáról Siegal Orbán Viktornak is üzent. Az énekes a jó és a rossz harcáról szóló Down In The Hole című számot énekelte, a szám közepén pedig a lap újságírója szerint mindig tart egy rövid szónoklatot.

Most ezt mondta:

A világ nagyon komplikált hely, van a Menny és a Pokol. (…) Az ördög valódi, és sok arca van. Amerikában a nagy Fehér Házban él. (…) Mindenhol ott van: némely helyen Trumpnak, némely helyen Bolsonarónak, némely helyen Orbánnak hívják. Szembe kell néznünk magunkkal, mert az ördög mindenhol ott van, és közöttünk jár.

Majd pedig kigombolta ingjét, alatta fekete trikó, rajta a felirat: Fuck Trump. Szóban hozzátette, Orbánnak is ezt üzeni. „Lehet ez az utolsó alkalom, hogy láttok engem, mielőtt eltűnnék”, mondta később. Majd jelezte, nem érdekli, ha így lesz, mert ezt akkor is el kellett mondani. Ezt követően folytatta a dalt.

Siegel korábban a Magyar Narancsnak adott interjújában is beszélt a zene és a politika kapcsolatáról.